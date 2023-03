Domenica In, Barbara D’Urso compare a sorpresa in un video: la reazione di Mara Venier

Barbara D’Urso non smette mai di far parlare di sé. Nel corso delle ultime ore il nome della conduttrice di Pomeriggio 5 è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di gossip per un gesto di cui si è resa protagonista e che non è di certo passato inosservato. Carmelita è infatti spuntata a sorpresa in un video mandato in onda durante l’ultima puntata di Domenica In: ecco qual è stata la reazione di Mara Venier.

Gabriella Labate, moglie di Raf, è stata ospite dell’ultima puntata di Domenica In andata in onda il 26 marzo. Per lei Mara Venier ha mandato in onda un video in cui è comparsa a sorpresa Barbara D’Urso. Nel filmato in questione, la conduttrice ha rivelato alcuni retroscena riguardo la speciale amicizia che la legano alla moglie del cantante. Ma non è finita qui: Barbara D’Urso ha anche voluto rivolgere alcune parole alla padrona di casa.

Queste sono state le parole che la conduttrice di Pomeriggio 5 rivolto a Gabriella Labate:

Non riesco a smettere di ridere per registrare questo videomessaggio. Perché sto pensando a che cosa penserai quando mi vedrai là, a Domenica In, da Mara. Me l’ha chiesto Mara e non potevo dire di no. E poi sai quanto ci amiamo.

E, continuando, Barbara D’urso ha aggiunto:

Spiega a Mara perché sono in pigiama, raccontale anche della nostra farfalla, quella che ti segue ovunque, spiegale perché ci chiamiamo ‘Ciupella’. Forse la gente non sa che tu sei pazzesca, con un cuore grande così. Sei mamma Roma, figlia Roma, sorella Roma, nonna Roma. Tu sei, ci sei sempre. Piangiamo insieme, ridiamo insieme. Ogni tanto prendo il treno, adesso verrai da me a vedermi a teatro a Bologna così dormiremo insieme con i nostri pigiami e ci racconteremo. Sei una moglie pazzesca, Raf lo sa molto bene. Sei una mamma incredibile e sai che lo penso. Ce l’ho fatta, hai visto?

Infine, concludendo, la conduttrice di Pomeriggio 5 ha rivolto un messaggio anche a Mara Venier. Queste sono state le sue parole: