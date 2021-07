È con grande commozione che oggi, tutta Italia, ha dato l’ultimo addio a Raffaella Carrà. La showgirl italiana è morta all’età di 78 anni a seguito di una brutta malattia di cui non ha voluto proferire parola per vivere i suoi ultimi giorni in assoluto silenzio.

Barbara D’Urso è tra le conduttrici, colleghe e amiche che oggi hanno dedicato un tenero pensiero alla cantante, ballerina e attrice che ha fatto la storia degli anni ‘70, ’80 e così via.

La conduttrice partenopea ha condiviso una foto amarcord in cui c’è una giovanissima Raffaella Carrà. Particolarmente commovente la description del post che racchiude quello che era la showgirl.

Anche Barbara D’Urso ha spiegato che la donna ha sempre voluto tener nascosta la malattia e non farne parola per non elemosinare pietà da nessuno.

È impossibile pensare che Lei non ci sia più. Raffaella è una di quelle persone che si fatica a pensare che possano andare via. Era malata da qualche tempo ma non lo aveva reso noto. È stato l’ultimo grande gesto d’amore verso il suo pubblico, che ha amato come se fosse una parte di sé. Come ha detto il suo adorato e tanto amato Iapino, non voleva che il triste ricordo della malattia offuscasse quello sfavillante del successo.

Era un ciclone di energia, che mi travolgeva tutte le volte che capitava ci incontrassimo. Quell’energia continuerà però a vivere con forza in ogni sua canzone, in ogni sua inconfondibile risata, perché Raffaella non è andata via. Raffaella c’è e ci sarà sempre ogni volta che l’aria si riempirà della sua voce. Mancherà, mancherà a tutti e sarà un po’ meno bello “far l’amore da Trieste in giù”, ma come dico sempre io #gliartistinonmuoionomai 🌹

Tantissimi hanno dato l’ultimo saluto a Raffaella Carrà, compresa Maria De Filippi che per anni l’ha invitata nelle sue trasmissioni.