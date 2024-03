Barbara D’Urso svela un retroscena inedito durante l’intervista a Domenica In, “Sono partita a Londra perché…”

In occasione dell’attesissima intervista concessa a Mara Venier su Domenica In, Barbara D’Urso ha condiviso importanti dettagli sentimentali riguardanti una figura importante nella sua vita, Wanda, considerata come la sua seconda madre. Non sono mancati i momenti di commozione parlando della sua infanzia, dei suoi genitori e della sua attuale situazione familiare.

Wanda è la donna che suo padre ha sposato dopo essere rimasto vedovo, “appena un anno dopo” la morte della madre di Barbara D’Urso. Il ricordo relativo a Wanda è emerso mentre parlava della sua permanenza a Londra lo scorso anno. Racconta l’ex conduttrice Mediaset, parlando degli anni in cui presentava Pomeriggio Cinque:

L’anno scorso quando sarebbe tornata in onda la trasmissione che ho condotto per 16 anni io stavo malissimo e non potevo restare qua. Non ero serena. Così sono partita. Ho detto ‘dove posso andare?’, ho ipotizzato varie mete, ma alla fine ho deciso di andare a Londra, completamente da sola, per studiare inglese.

Barbara D’Urso racconta il momento drammatico in cui ha saputo a distanza della moglie del padre, la preoccupazione e la sofferenza da un posto lontano, con il pensiero alla sua famiglia.

Un giorno ero là e i miei fratelli mi hanno chiamato ‘mamma è in sala da rianimazione, sta malissimo e non passerà la notte‘. Io ero disperata, stavo malissimo. Per fortuna la mattina dopo è resuscitata, diciamo. Sta benissimo! Ora guida, va a giocare a burraco al circolo. Wanda è pazza!

L’attrice e showgirl partenopea si è stabilita in un elegante quartiere nei pressi di Notting Hill. Solo un racconto, per fortuna dettagliato, di una giornalista, rivela come stava vivendo in quel di Londra. La giornalista, infatti, sorprende all’uscita della scuola, rivelando il suo aspetto rilassato, senza trucco e con i capelli raccolti. L’intervista aveva rivelato anche la sua routine mattutina, descritta durante un’appostamento a casa sua, con Barbara che indossa un abbigliamento informale composto da una giacca nera, jeans e stivali texani.

Contattata per un’intervista, Barbara D’Urso aveva espresso sorpresa e incredulità. D’altronde, a Londra, la conduttrice aveva mantenuto grande riservatezza sulla sua vita privata. Fino a gennaio non avrebbe rilasciato dichiarazioni ufficiali, e solo a febbraio è arrivato il momento per il grande ritorno in Rai a Domenica In.