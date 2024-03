Barbara D’Urso a Domenica In: “Non ho ancora completamente elaborato il dolore”

L'abbigliamento nero di Barbara D'Urso è un assist perfetto per la discussione a 'Domenica In' sulla fine della collaborazione con Mediaset.

Lunga intervista fiume per Barbara D’Urso, ospite da Mara Venier a Domenica In. L’attrice e conduttrice napoletana ha affrontato tantissimi temi. Esordisce negli studi Rai rivelando che non saprà nulla dell’intervista, che tutto è nelle mani di Mara Venier. In più di un’ora, Barbara D’Urso esprime diversi commenti sulla sua vita privata e professionale. Non possono mancare le lacrime per i ricordi di famiglia e per i suoi amati figli, di cui non parla quasi mai in pubblico.

Arriva presto il tema del suo divorzio da Mediaset dopo oltre 20 anni di onorata carriera. Anche se esprime la sua attuale serenità personale e professionale, ammette la grande delusione per la fine della collaborazione con l’azienda televisiva.

Ho una famiglia stupenda, sono serena, ma la verità è che non ho ancora elaborato il lutto, ho ancora qui il dolore di quello che mi è accaduto e della modalità in cui sono stata strappata da quella che era la mia vita per 23 anni da Mediaset che mi ha dato tanto e a cui ho dato tanto.

Durante l’intervista a Domenica In, D’Urso ha riflettuto sulla sua carriera, evidenziando il contributo a Mediaset, con 23 anni di successi e un rapporto speciale con il suo pubblico. Non è andato giù il modo abbastanza traumatico in cui se n’è andata dalla sua “casa”, i programmi seguitissimi che conduceva a Mediaset.

Barbara D’Urso racconta nei primi minuti a Domenica In la sua esperienza, i momenti difficili, come durante il periodo del Covid, quando ha continuato a lavorare per tenere compagnia agli italiani. Ricorda “nove mesi e un giorno” lontani da Mediaset, lontani dalla Televisione, come a evidenziare che li ha contati giorno dopo giorno.

Sedici anni in diretta tutti i giorni, quell’azienda mi ha dato tantissimo ma io ci sono sempre stata, durante il Covid, quando tutti erano a casa io ogni giorno ero lì a tenere compagnia agli italiani, a farli cantare dai balconi e a informarli. Il modo terribile in cui sono stata strappata, senza che nessuno mi dicesse perché, l’ho saputo un giorno, il 26 giugno alle 16.20.

Riconosce però che non desidera fare guerra, sottolineando l’importanza del suo ritorno in Rai, dove ha iniziato la sua carriera. Il ritorno allo studio Rai è stato particolarmente emotivo. Durante l’intervista, Barbara ha condiviso l’emozione del suo ritorno sullo schermo, definendolo un “parto”.

Il suo abbigliamento nero è un assist perfetto per la discussione sincera sulla fine della collaborazione con Mediaset. Si tratta di una sorta di lutto che deve ancora elaborare. A Domenica In, Barbara D’Urso parla del dolore che l’ha segnata in tutti questi mesi, strappata da Mediaset.