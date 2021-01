Barbara d’Urso torna sui social ma i fan notano un dettaglio nella foto e si scatena la polemica

Forti critiche a Barbara D'Urso per una foto che sembra ritoccata. Ecco lo sfogo degli utenti: "Ridicola"

Dopo la ripartenza dei programmi tv che si sono interrotti a causa dello stop natalizio, anche Barbara D’Urso è tornata al timone dei suoi programmi. Domenica 10 gennaio, infatti, la conduttrice ha esordito con Domenica Live e dalla settimana prossima potremmo vederla nuovamente in Live-Non è la D’Urso.

Nonostante l’assenza in tv, però, la nota conduttrice è apparsa sui social più radiosa che mai, mostrando come ha trascorso le vacanze di Natale tra un allenamento e una passeggiata al mare, anche se mai senza specificare dove si trovasse. E tra i vari post pubblicati dalla donna non passa inosservata una foto che sembra avere un piccolo ritocco.

Dunque una pioggia di critiche per la regina della tv italiana che, in foto postata sui social, appare con un viso leggermente più giovane rispetto alle mani. E tutto ciò non ha risparmiato i commenti negativi degli utenti.

Tra i rimproveri apparsi sui social e rivolti alla nota presentatrice possiamo leggere:

15 anni in viso e 60 sulle mani… Barbaré, eddai, basta con sta cosa di voler sembrare ragazzine…su….un po’ di dignità.

E ancora:

Ti sei dimenticata di shoppare le mani! Sembri cinese da quanto hai tirato!

Sono questi alcuni dei tristi commenti da parti di utenti rivolti contro una delle conduttrici più apprezzate della tv italiana. Nonostante, però, la negatività dei commenti, Barbara D’Urso preferisce, come sappiamo, essere superiore a queste critiche poco costruttive e quindi ignorare determinate persone.

Un gesto sicuramente al di sopra da parte di Barbara D’Urso che non tutti riuscirebbero a compiere. La conduttrice infatti preferisce non rispondere ai polveroni scatenati sui social da parte di chi la segue.

Senza però mai dimenticare che a questo pubblico così ostile nei suoi confronti si aggiunge la moltitudine di spettatori che la ama e la sostiene in tutto e per tutto.