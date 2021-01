Harry e Meghan, addio ai social: ecco cosa sta succedendo

Qualunque persona, se portata al limite, perde la pazienza. Un limite abbondantemente superato nel caso della coppia più chiacchierata dai sudditi britannici e non solo: quella composta da Harry e Meghan.

Harry e Meghan: mai un mezzo passo indietro

L’ex attrice di Suits ha letteralmente sconvolto le dinamiche a Buckingham Palace. Anche se la Regina Elisabetta ha dato segno di tollerarla poco fin dall’inizio, il secondogenito di Lady Diana e del principe Carlo non ha mai compiuto un mezzo passo indietro.

Strappo tra fratelli

I commenti delle testate locali e di chi ama il gossip in tutte le sue sfaccettature raramente sono misurati sul conto dei due. O li si ama o lo si odia. C’è chi apprezza la volontà degli innamorati di allontanarsi da anacronistici protocolli, ma anche chi spara a zero.

Un conto è essere dipendenti, un altro è voltare le spalle alla propria famiglia. Ed è ciò di cui sarebbe accusato il fratello di William. Un tempo molto uniti, l’avvento di Kate e di Meghan ha creato uno strappo finora non ricucito.

Addio ai social media

Harry e Meghan ora assumono una decisione sicuramente in grado di far parlare il mondo intero. Ebbene, i consorti hanno lasciato i social media per non farvi più ritorno. Insomma, un addio, nel vero senso della parola. Lo ha comunicato una fonte vicina ai duchi del Sussex, riportata dal Sunday Times, secondo cui sono stanchi dalla quantità “insostenibile” di offese e insulti.

Harry e Meghan abbandonano le piattaforme

I processi alla persona li hanno condotti ad abbandonare le piattaforme web. Sui loro profili Instagram e Twitter i Sussex Royal hanno smesso di postare lo scorso anno, in seguito alla rottura con i parenti di lui. La fonte rende noto che ora non impiegheranno i social per promuovere la loro Archewell Foundation e non hanno men che meno intenzione di esprimersi a titolo personale.