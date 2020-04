Yari Carrisi minaccia Barbara D’Urso Yari Carrisi fa delle affermazioni pesanti contro Barbara D'Urso

Yari Carrisi, il figlio di Al Bano e Romina, ieri ha sicuramente passato il segno. Il figlio d’arte ha pubblicato una storia su Instagram in cui, senza altre spiegazioni, afferma: “D’Urso devi morire“. L’unica cosa che Yari ha aggiunto nelle sue stories sono stati i commenti di chi, ciecamente, sosteneva la sua tesi.

Le ipotesi sono varie, ma una in particolare sembra la più probabile. Nella puntata del 20 aprile di “Pomeriggio 5” Barbara D’Urso aveva parlato col direttore di “Nuovo”, Riccardo Signoretti, della quarantena. In particolare ha posto l’accento sul fatto che il padre di Yari sta passando la reclusione in compagnia di Loredana Lecciso nella tenuta a Cellino San Marco.

Evidentemente il ragazzo, non l’ha presa affatto bene, ed ha avuto una reazione sicuramente ingiustificabile. Il suo commento è stato, ovviamente, fortemente criticato. La reazione di Barbara D’Urso, invece, è stata più pacata di quanto ci si potesse aspettare. L’amata conduttrice, infatti, ha ricondiviso la storia senza aggiungere nulla di più.

Chi invece si è indignata particolarmente è stata la sorella della D’Urso: Daniela. Ecco cosa ha commentato Daniela su Instagram: “Dunque tu, figlio di Al Bano e Romina Power stai dicendo che mia sorella deve morire? Quindi vuoi che mia sorella muoia? Cioè, le stai augurando la morte”, aggiungendo l’hashtag #senzaparole.

Yari Carrisi, sentitosi chiaramente menzionato, ha deciso di chiarire meglio le sue affermazioni. Tutto questo, prosegue sempre, tramite Instagram stories. Il figlio di Al Bano, ha allora detto di non riferirsi a Barbara D’Urso come persona, ma ai suoi programmi. Vediamo nel dettaglio cosa ha spiegato.

Ecco cosa ha detto: “Non è mai stata mia intenzione augurare la morte, ma esclusivamente augurarmi la fine di un programma, che ritengo dannoso“. Insomma, nonostante le spiegazioni, non pare ci sia un dietro front evidente. Le spiegazioni sono state chiare e esaustive.