A guardarle oggi non si direbbe, ma pare che Beatrice ed Eugenia di York da piccole fossero due ragazzine viziate, di quelle bambine che riuscivano ad ottenere tutto quello che desideravano. A loro (parziale) discolpa va detto che stiamo parlando pur sempre di due Principesse, quindi questa notizia non dovrebbe sorprenderci più di tanto, non vi pare?

A riferire alcuni dettagli in merito all’infanzia delle Principesse Beatrice ed Eugenia di York è stata l’esperta Reale Ingrid Seward , secondo cui le due ragazze sono state molto protette e coccolate.

In un’intervista rilasciata al Daily Mirror la Seward ha raccontato:

Hanno trascorso la maggior parte del tempo con la madre Sarah e le sono molto leali e amorevoli. Da bambine erano piuttosto viziate e avevano tutto ciò che volevano. Penso che avessero una casetta da giardino solo per le loro bambole.

Beatrice ed Eugenia di York oggi, fra matrimoni e maternità

Video Credit Royal Fashion Channel

Per chi non lo ricordasse, Beatrice ed Eugenia sono le figlie del Principe Andrea e della sua ex moglie Sarah Ferguson (che ha peraltro da poco annunciato l’imminente uscita del suo nuovo romanzo rosa).

La signora Seward pensa che Eugenia, incinta di un bebè insieme al maritino Jack Christopher Stamp Brooksbank (per gli amici, semplicemente Jack), potrebbe scegliere di crescere suo figlio o sua figlia lontano dai riflettori Reali.

Penso che Eugenie vorrà proteggere suo figlio e offrirgli una vita il più normale possibile. Non credo che il bambino dovrà affrontare alcuna responsabilità all’interno della Famiglia, poiché lui o lei sarà troppo in là sulla linea di successione al trono.

La Seward aggiunge che il nuovo bebè non sarà un bambino viziato, almeno secondo il suo parere. Il motivo è presto detto. Eugenie ha un carattere molto diverso rispetto a quello della madre Sarah. Quest’ultima è considerata una persona “stravagante”, mentre Eugenia sarebbe esattamente l’opposto.

Per questa ragione pensa che la ragazza non vizierà affatto il suo bambino, ma cercherà di essere sua amica, oltre che una brava mamma.

Foto da Instagram