Su Instagram, Sarah Ferguson annuncia l'arrivo di un romanzo rosa dal titolo “Her Heart for a Compass”

Sarah Ferguson ha lanciato su Instagram un annuncio davvero inaspettato. A quanto pare la Duchessa di York ha deciso di tornare a scrivere, e ha pensato di farlo in grande stile. La donna ha fatto sapere che ad Agosto uscirà il suo primo romanzo storico, una storia romantica che verrà pubblicata dagli editori Mills & Boon.

Fergie ha spiegato che per la creazione del personaggio principale si è ispirata a una sua antenata, e più esattamente alla pro-prozia Lady Margaret Montagu Douglas Scott. Quando ha scoperto dell’esistenza di questa donna, l’immaginazione di Sarah ha preso il sopravvento, e la Duchessa ha quindi deciso di inventare una storia per lei.

Su Instagram, Sarah Ferguson ha pubblicato un video per annunciare – con estremo entusiasmo – che il titolo del suo primo romanzo rosa storico sarà “Her Heart for a Compass”:

Ambientato nel diciannovesimo secolo, questa è una storia di formazione sull’essere coraggiosi e ribelli e sull’audacia di seguire il proprio cuore contro ogni previsione. La storia stessa è basata su uno dei miei antenati e ho trascorso gli ultimi due anni a fare ricerche sulla storia della mia famiglia con l’aiuto degli archivi Reali. Di conseguenza, il libro è ricco di dettagli dell’era vittoriana e attinge anche al mio viaggio di vita e alle mie esperienze, quindi è una storia molto vicina al mio cuore.

Video Credit The Royal Family Channel

Sarah Ferguson, il nuovo libro in uscita ad Agosto

Gli stessi editori Mills & Boon hanno confermato che il libro, in uscita ad Agosto 2021, attingerà al viaggio di vita della stessa autrice, e possiamo affermare che quella di Fergie è, ed è stata, una vita senz’altro ricca di eventi e scandali.

La donna, che oggi ha 61 anni, è ex moglie del Principe Andrew, che negli ultimi tempi si è ritrovato al centro di uno scandalo senza precedenti a Corte, a causa della sua discutibile amicizia con Jeffrey Esptein. Si, proprio quell’imprenditore accusato di abusi e traffico internazionale di minori.

Per quanto riguarda la carriera da scrittrice di Fergie, questa non è la prima volta che la Duchessa si dedica alla realizzazione di libri. Il primo lavoro di Sarah Ferguson, Budgie the Helicopter, è stato scritto infatti nel 1989, ed ha anche ispirato la nascita di una serie televisiva.

Foto da Instagram