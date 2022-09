Gioia immensa per la bellissima modella 27enne Beatrice Marchetti: l'ex naufraga dell'isola dei famosi ha svelato di essere in dolce attesa

Una felicità incalcolabile per la modella ed ex volto de L’isola dei famosi Beatrice Marchetti. La bellissima 27enne ha infatti svelato di essere in dolce attesa per la prima volta. La nascita del bebè, che avverrà nei prossimi mesi, coronerà il suo amore con Felix Bitsios, imprenditore greco che ha sposato lo scorso giugno ad Atene.

Credit: beatricemarchetti__ – Instagram

Per la Marchetti, invece, si tratterà del primo figlio. La splendida modella originaria della provincia di Brescia, infatti, ha da poco annunciato di essere in dolce attesa.

È da un po’ che mi vanno stretti i vestiti, ma stavolta non è perché ho mangiato troppo!

Così ha scritto a corredo della bella foto che ha pubblicato su Instagram, che mette in risalto il pancino ormai cresciuto. Foto che, ovviamente, ha subito ricevuto un numero enorme di commenti e reazioni da parte dei tantissimi sostenitori che la seguono sempre.

Successivamente, nelle storie del suo profilo, ha pubblicato un video in cui ha spiegato i motivi per i quali ha voluto aspettare più di qualche mese prima di dare il lieto annuncio.

Credit: beatricemarchetti__ – Instagram

Come tutte le donne, ha detto, all’inizio aveva molta paura di un aborto spontaneo. Poi, ha continuato, ci sono state altre situazioni che l’hanno bloccata.

Alla fine, però, ha pensato che fosse arrivato il momento giusto per togliersi quello che ha definito un peso.

Chi è Beatrice Marchetti

Credit: beatricemarchetti__ – Instagram

Il nome di Beatrice Marchetti circola da molto nel mondo della moda, ma è diventato celebre a livello nazionale e popolare nel 2021, quando ha partecipato come naufraga a L’Isola dei Famosi.

Diverse apparizioni, in precedenza, anche al cinema. Nel 2018, ad esempio, ha recitato al fianco di Riccardo Scamarcio, nel film “Loro” di Paolo Sorrentino.

Durante la sua permanenza sull’isola era ancora legata sentimentalmente a Mathieu Magni, imprenditore che lavora nel settore delle automobili d’epoca.

Poco dopo i due si sono separati e la modella bresciana ha conosciuto e si è innamorata di Felix Bitsios, con il quale si è sposata a giugno e adesso sta costruendo famiglia.