Ormai non sembrano esserci più dubbi: Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli sono ufficialmente una coppia. Dopo i rumors riguardo la loro presunta relazione, pare che i due attori abbiano deciso di rendere ufficiale la loro storia d’amore. Gli scatti che li ritraggono insieme a scambiarsi baci e coccole ne sono la prova.

Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli stanno insieme. I due attori sono stati paparazzati a Castel Gandolfo dove, durante un romantico pranzo vista lago, si sono scambiati coccole e carezze. Ricordiamo che Riccardo e Benedetta si sono conosciuti durante le riprese del film L’ombra del giorno, di cui sono entrambi i protagonisti.

Con la pubblicazione degli scatti in questione, la neocoppia non fa altro che confermare i rumors delle settimane precedenti. Da giorni, infatti, si vociferava di una presunta relazione tra Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli. Un vero e proprio colpo di fulmine scoppiato sul set e che ha portato i due attori a lasciare i rispettivi partner.

Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli sono una coppia: l’addio ai rispettivi partner

Riccardo Scamarcio ha messo ufficialmente fine al matrimonio con Angharad Wood. Ricordiamo che dalla loro storia è nata una figlia, Emily. Stando alle ultime notizie circolanti, pare che l’ex moglie di Riccardo Scamarcio abbia lasciato l’Italia per trasferirsi definitivamente a Londra.

Anche Benedetta Porcaroli, travolta dalla passione per il noto attore, ha detto addio per sempre al suo ex compagno, Michele Alhaique. Così come Scamarcio, anche Alhaique ha 18 anni in più dell’attrice la quale ha sempre affermato che la differenza di età non è mai stata un problema.

Riguardo il suo ex fidanzato, Benedetta Porcaroli aveva dichiarato:

Non è il classico adulto serioso: si trova a suo agio con i miei amici 20enni e gioca alla Play Station con mio fratello. Il nostro è un rapporto basato sulla fiducia, lui mi consiglia, mi stimola in continuazione. È sensibilissimo e capace di grandi sentimenti: nessuno, prima di lui, mi aveva fatto sentire tanto amata.

