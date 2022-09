Una notizia splendida, per una delle coppie più glamour, amate e seguite non solo di Hollywood, ma dello star system mondiale. Blake Lively e Ryan Reynolds, legatissimi da oltre 10 anni, hanno appena annunciato in pubblico di essere in dolce attesa per la quarta volta. L’attrice ha presenziato ad un evento mostrando fiera un pancino ormai evidente.

Una modalità anomala per annunciare al mondo che ben presto la famiglia si allargherà ancora. In passato i due attori, innamoratissimi da ormai più di 10 anni, aveva annunciato le gravidanze con dei teneri e simpatici post sui social network.

Questa volta, però, avevano mantenuto il segreto sul web, per poi uscire direttamente allo scoperto in un’occasione pubblica.

L’occasione è stato l’evento organizzato per il decimo anniversario di Forbes Power Women’s Summit. La Lively ha indossato un abito corto e dorato, splendido, che ha lasciato intravedere tutte le sue bellissime forme compreso, appunto, il pancino ormai cresciuto.

Inevitabili poi le domande dei giornalisti a riguardo. Domande alle quali, sebbene non confermando direttamente la gravidanza, ha comunque risposto in maniera ironica e abbastanza chiara. Ecco le sue parole:

Io amo sfornare. Che sia un dolce, una storia, un affare o dei bambini. Mi piace davvero tanto.

La famiglie di Blake Lively e Ryan Reynolds

Blake Lively e Ryan Reynolds, come detto, formano una delle coppie più amate e innamorate di Hollywood. Sono insieme da oltre un decennio e insieme, sono da sempre l’emblema di come una storia dovrebbe essere.

Tanto divertimento tra loro, ma anche tanti principi. Come quello della famiglia, che loro hanno costruito nel corso degli anni, come sempre in maniera impeccabile.

I due si sono sposati nel 2012, dopo appena un anno di fidanzamento. Dopo due anni, nel 2014, hanno accolto in casa la loro prima figlia, la piccola James che oggi ha 8 anni.

Poi, due anni più tardi, nel 2016, è nata Inez. Una pausa di tre anni e nel 2019 è venuta al mondo la piccola di casa, Betty, che tra qualche mese, insieme alle altre due sorelline, dovrà prepararsi ad accogliere e badare a un nuovo fratellino o una nuova sorellina.

Ancora non si conoscono dettagli riguardo alla presunta data di nascita o sul genere del bebè. Ma conoscendo Blake e Ryan, non passerà molto tempo prima che i fan abbiano le risposte che tanto desiderano.