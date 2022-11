Beatrice Valli è incinta per la quarta volta: l’annuncio sui social

Beatrice Valli diventerà mamma per la quarta volta. L’ex concorrente di Uomini e Donne aspetta il suo quarto figlio, frutto della storia d’amore con Marco Fantini. A darne l’annuncio è stata lei stessa attraverso il suo profilo Instagram. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Beatrice Valli torna ad occupare il centro della cronaca rosa. Questa volta a renderla protagonista di un gossip è stato l’annuncio reso pubblico da lei stesso sul suo account social. L’ex concorrente di Uomini e Donne e Marco Fantini diventare presto genitori per la terza volta. La celebre influencer sale a quota quattro figli. Il primo bambino si chiama Alessandro ed è nato dalla precedente relazione con il calciatore Nicolas Bovi.

Nel corso di queste ultime settimane, l’ex corteggiatrice ha nascosto la gravidanza dichiarando che fosse colpa del lattosio. Anche sua sorella Ludovica Valli è stata all’oscuro di tutto e commentando la possibilità di una presunta gravidanza ha detto:

Che io sappia, non è incinta. Dice che è il lattosio, quindi stiamo a ciò che dice lei. Nel caso fosse incinta, sono felice per lei. In ogni caso, tranquille, perché se è davvero incinta lo verremo a sapere forse praticamente insieme.

L’annuncio è arrivato dirattamente sui social attraverso una foto che ritrae l’influencer insieme a tutta la sua famiglia. Queste sono state le parole scritte a corredo della didascalia:

Presto in SEI. Questa volta non è colpa del lattosio. Aspettavamo semplicemente il momento giusto per dirvelo, nell’attesa che tutto andasse proprio come doveva andare. Abbiamo sempre cercato di mantenere la nostra privacy riguardo la gravidanza, perchè credo che questo sia un momento così unico da meritare tutta l’intimità della propria famiglia. Ebbene, tutto è andato come doveva andare e noi siamo felicissimi di annunciarlo ufficialmente.Abbiamo iniziato questo nuovo percorso… non nel migliore dei modi ma sicuramente avrà il suo lieto fine, ne sono certa… ci abbiamo sempre creduto!