Beatrice Valli, ex volto di Uomini e Donne, e suo marito Marco Fantini sono diventati genitori per la loro terza volta insieme. La modella aveva già un bimbo nato da una precedente relazione, per cui si tratta del suo quarto figlio. Anzi figlia, visto che si tratta di una bimba, che è nata proprio questa mattina e che si chiama Matilda Luce.

Credit: vallibeatrice – Instagram

Era l’inizio di novembre scorso quando con un dolce post sui social, l’ex volto di Uomini e Donne annunciava al mondo di essere di nuovo incinta. Nelle settimane precedenti, a chi aveva notato un pancino sospetto, aveva detto che era colpa del lattosio.

Presto in SEI. Questa volta non è colpa del lattosio. Aspettavamo semplicemente il momento giusto per dirvelo, nell’attesa che tutto andasse proprio come doveva andare. Abbiamo sempre cercato di mantenere la nostra privacy riguardo la gravidanza, perchè credo che questo sia un momento così unico da meritare tutta l’intimità della propria famiglia. Ebbene, tutto è andato come doveva andare e noi siamo felicissimi di annunciarlo ufficialmente. Abbiamo iniziato questo nuovo percorso… non nel migliore dei modi ma sicuramente avrà il suo lieto fine, ne sono certa… ci abbiamo sempre creduto!

Poi, qualche settimana dopo, sempre su Instagram Beatrice Valli e Marco Fantini hanno caricato la clip registrata durante il bellissimo gender reveal party organizzato per loro.

Beatrice Valli presenta Matilda Luce sui social

Credit: marcofantini_mf – Instagram

Nel video si vedevano i due scherzare sul colore che avrebbe avuto il fiocco, con Marco che palesava ironicamente il suo desiderio di avere un maschietto, dopo le due femminucce nate negli anni scorsi.

Desiderio che però è rimasto tale, visto in quell’occasione hanno scoperto che sarebbe arrivata una terza femmina.

Credit: vallibeatrice – Instagram

Bimba che puntualmente, dopo nove mesi di trepidante attesa, è finalmente venuta al mondo questa mattina, lunedì 24 aprile. Il nome scelto per lei è Matilda Luce, come svelato dalla stessa neo mamma sui social, nella didascalia del post con cui ha anche presentato la piccola.

Dedica e benvenuta al mondo speciale già arrivato anche da zia Ludovica, che lo scorso febbraio era diventata mamma a sua volta, del piccolo Otto Edoardo.