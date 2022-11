Ebbene si, quello che scherzosamente era l’incubo di Marco Fantini, alla fine si è materializzato. Sua moglie, la bellissima Beatrice Valli, gli sta per donare un’altra bimba. Si tratta della terza figlia femmina per quella che è una delle coppie più numerose e amate del mondo dello spettacolo italiano. Ad annunciare il colore del fiocco, un divertentissimo video pubblicato dai due ex volti di Uomini e Donne sui social.

Credit: marcofantini_mf – Instagram

La famiglia di Beatrice e Marco come tutti sanno si sta per allargare ancora. Lei, ex volto di Uomini e Donne e influencer seguitissima sui social, prima di incontrare l’amore della sua vita, Marco Fantini, era già mamma di un bimbo, Alessandro, nato dalla precedente relazione con il calciatore Nicolas Bovi.

Poi nel programma condotto da Maria De Filippi ha conosciuto Marco e la sua vita non è stata più la stessa. Ha finalmente trovato l’amore della vita e con lui ha messo su una famiglia molto numerosa e bellissima.

I due si sono sposati lo scorso maggio, dopo che avevano già aperto i loro cuori a due bimbe, Azzurra e Bianca.

Nei mesi scorsi le pagine delle riviste di gossip si sono riempite di nuovo dei nomi e delle foto di Beatrice e Marco. Quelle che erano solo voci su una presunta gravidanza, alla fine sono state confermate dalla stessa Influencer, che sui social aveva confermato di essere incinta per la sua quarta volta e di aspettare il terzo figlio da Fantini.

Presto in SEI. Questa volta non è colpa del lattosio. Aspettavamo semplicemente il momento giusto per dirvelo, nell’attesa che tutto andasse proprio come doveva andare. (…) Abbiamo iniziato questo nuovo percorso… non nel migliore dei modi ma sicuramente avrà il suo lieto fine, ne sono certa… ci abbiamo sempre creduto!

Beatrice Valli svela il sesso del bebè

Credit: marcofantini_mf – Instagram

Ieri, sempre sui profili social di Beatrice Valli e di Marco Fantini, è apparso l’ennesimo meraviglioso post, che sta volta è servito a svelare il colore che avrà il fiocco.

Credit: marcofantini_mf – Instagram

Nella clip si vedono i due ironizzare e scherzare sull’eventualità che si fosse trattato di un maschietto o di una femminuccia, con il prossimo neo papà desideroso di avere finalmente un maschietto.

Beh, questo desiderio, per ora, rimarrà tale. Perché tra i tanti palloncini e festoni si vedono spuntare dei calzini rosa, chiaro indizio che conferma il prossimo arrivo in casa “Vallini” della terza femminuccia.