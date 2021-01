Stefania Orlando, avete mai visto la sua casa? Appartamento nel cuore di Roma, non immaginate cosa la gieffina ha affisso sulle pareti del salotto

Stefania Orlando è l’attuale concorrente del Grande Fratello Vip. La gieffina è una conduttrice Tv ed una cantautrice italiana, classe 1966. Ha iniziato la sua carriera come valletta nel programma Mediaset Si o No? nel 1993 e da quel momento non si è più fermata. Da diversi mesi è una concorrente della quinta edizione del reality show targato Mediaset e condotto da Alfonso Signorini. All’interno della casa più spiata d’Italia, Stefania si è fatta conoscere in tutto e per tutto ed ha stretto amicizia con diversi coinquilini, ma soprattutto con Tommaso Zorzi. Felicemente sposata dal mese di luglio 2019 con il musicista Simone Gianlorenzi, che abbiamo avuto modo di conoscere anche al Grande Fratello Vip dove è stato ospite diverse volte. I due sono molto innamorati e vivono a Roma, che poi è anche il luogo di nascita della conduttrice. A proposito, avete mai visto la sua casa?

Le foto della casa di Stefania Orlando

L’appartamento dove la showgirl vive si trova proprio nel cuore della città eterna, vicini Piazza San Pietro. Questa zona, tra l’altro è una delle più famose in tutto il mondo. Se molti vip vivono all’interno di ville e case indipendenti, la gieffina ha preferito invece andare a vivere in un condominio.

La bella romana diverse volte ha ammesso che non ama vivere isolata, tuttavia preferisce avere dei vicini. L’appartamento, che spesso abbiamo visto in alcune sue Instagram Stories è molto grande. Stefania ha scelto uno stile minimalista che tanto riprende aspetti del suo caratteri. Per il pavimento, ha scelto il parquet colore grano, le pareti invece sono bianco panna.

I colori del salotto sono molto caldi e l’arredo molto accogliente. In questa stanza si trovano divani in tessuto chiaro, sulle pareti si trovano quadri dipinti sulla juta dell’artista Niky Smith. Al centro, invece, si trova un piccolo tavolino in vetro, dove spesso sono poggiati dei libri. Non mancano di certo le piante, in quasi tutte le stanze della sua casa.

In camera da letto, c’è un grande letto matrimoniale ed un bagno personale dove all’interno Stefania possiede una vasca idromassaggio. Non può di certo mancare una grande cabina armadio dove sia Stefania Orlando che il marito Simone Gianlorenzi, hanno ben sistemato il loro guardaroba.

