Beatrice Valli sta male, l’ex corteggiatrice confessa: “Giorni pesanti e duri”

Dopo alcuni giorni di assenza sui social, dove è seguitissima e con cui lavora, Beatrice Valli è tornata spiegando i motivi del suo silenzio. L’ex protagonista di Uomini e Donne ha svelato ai suoi followers di avere alcuni problemi di salute a causa dei quali è stato necessario un ricovero. Scopriamo insieme nel dettaglio che cosa è successo.

Qualche settimana fa le pagine dei principali giornali di gossip hanno annunciato la notizia del ricovero di Beatrice Valli. L’influencer è stata costretta a trascorrere qualche giorno in ospedale a causa di alcuni problemi di salute. Nel corso delle ultime ore la moglie di Marco Fantini ha svelato i motivi che l’hanno portata ad assentarsi dai social.

Come già anticipato, l’influencer ha svelato ai suoi followers di avere alcuni problemi di salute. Queste sono state le parole del suo annuncio:

Il deficit vestibolare acuto; questo è quello che mi è stato riscontrato questa settimana. Sono giorni molto pesanti e duri per me, ci vorrà tempo, non so quanto tempo ma ci sto mettendo tutta me stessa per riprendere le forze e l’energia che ho vi ho sempre dimostrato.