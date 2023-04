Bebe Vio derubata, l’appello social: “Tenete tutto ma ridatemi la tesi di laurea”

Nel corso delle ultime ore Bebe Vio si è resa protagonista di una drammatica disavventura. Dopo i funerali di suo nonno Giorgio, la campionessa olimpica ha subìto da parte di un ladro. Il malvivente ha portato via la borsa di Bebe Vio dove all’interno c’era il computer con la tesi di laurea.

In queste ore Bebe Vio ha lanciato un disperato appello social per chiedere al malvivente che ha rubato la sua borsa di restituire almeno la tesi di laurea che avrebbe dovuto consegnare a breve. La disavventura si è verificata nel giorno dei funerali di suo nonno Giorgio.

Queste le parole dell’annuncio che la campionessa olimpica ha rivolto al ladro che l’ha derubata:

Non mi frega della borsa, né di cosa c’era dentro, a parte gli occhiali da vista, sono due giorni che non vedo nulla. Potete tenere tutto, soldi, tutto ciò che c’è dentro ma vi chiedo per favore il mio computer con la tesi scritta, finita, e io devo consegnarla. Iniziarla ora è impossibile.