“Beccati insieme a Napoli” Stefano De Martino ha un flirt con un nota vippona del Grande Fratello

Dopo essere stato pizzicato in un locale nella città di Napoli in compagnia di Luciana Montò, Stefano De Martino è stato travolto da un altro scoop. Secondo alcune speculazioni il celebre ballerino avrebbe un nuovo flirt con un’ex concorrente del Grande Fratello Vip. Di chi si tratta? Scopriamolo insieme!

Nel corso delle ultime ore, Stefano De Martino è finito di nuovo al centro della cronaca rosa. Questa volta, a rendere il noto ballerino protagonista di un gossip sono state alcune voci sulla sua vita sentimentale. Infatti, secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, l’ex marito di Belen Rodriguez avrebbe iniziato una nuova conoscenza con un’ex famosa del programma condotto da Alfonso Signorini.

La diretta interessata sarebbe Dayane Mello, famosa modella brasiliana. A diffondere il gossip in questione è stato Gabriele Parpiglia il quale, già la settimana precedente, aveva parlato su “RTL 102.5” della presunta relazione tra De Martino con Luciana Montò. Infatti, alcuni paparazzi hanno beccato i due in un locale a Napoli e da quel momento in poi le speculazioni su un presunto flirt si sono fatte sempre più insistenti. Successivamente, il migliore amico della Montò ha smentito categoricamente la notizia:

Vero, erano insieme, ma con loro c’ero anche io. Luciana è una sua grande amica da tanti anni. Tra loro c’è soltanto amicizia.

Tuttavia, adesso nella vita dell’ex compagno di Belen Rodriguez sembra esserci Dayane Mello. A chiarire meglio la situazione è stato lo stesso Gabriele Parpiglia in occasione di un’intervista rilasciata al programma Password. Queste sono state le sue parole:

Ci sono aggiornamenti. Le foto di lui con questa ragazza sono state scattate ad un evento a Napoli. Noi abbiamo detto che c’era un flirt, non che si sarebbero sposati. Poi con lui ci siamo messaggiati scherzando. Però adesso mi è arrivata una notizia e non so come fare. Io nella prossima vita devo rinascere Stefano De Martino. Lo dico: pare che lui adesso abbia un nuovo flirt e la ragazza in questione è Dayane Mello

Attualmente non siamo a conoscenza dell’attendibilità di tale notizia in quanto ne Dayane Mello ne Stefano De Martino hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito alla questione. In ogni modo, non è la prima volta che viene il nome di De Martino viene affiancato a quello della modella brasiliana. Infatti, qualche anno fa, il magazine “Chi” di Alfonso Signorini aveva paparazatto i due insieme. Si tratterà di un ritorno di fiamma? Non ci resta che scoprirlo!