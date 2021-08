Il pubblico è abituato a vedere Belen Rodriguez in televisione, sempre truccata e con i capelli perfetti. Anche lei, proprio come ogni donna, ha i suoi difetti e non si è mai vergognata di mostrarli. Difetti che la rendono una donna bellissima, ma che gli haters non possono fare a meno di non sottolineare.

L’amata showgirl argentina ha 36 anni e due figli. Santiago, nato dalla sua precedente relazione con Stefano De Martino e la piccola Luna Mari, nata lo scorso luglio dal suo amore con la hairstylist Antonino Spinalbese.

Pochi giorni fa, Belen Rodriguez ha pubblicato alcuni scatti durante una vacanza all’Isola di Arabella. La modella, in una delle foto, appare con i capelli legati, un bellissimo abito lungo e uno sguardo che sprizza gioia. I suoi occhi che sorridono formano delle normalissime e adorabili rughette sul suo volto. Rughette che gli haters non hanno potuto fare a meno di non notare e di non commentare.

Sotto il post, sono apparsi numerosi commenti crudeli nei confronti della showgirl. In molti le hanno fatto notare che sta invecchiando e che dovrebbe ricorrere ai ripari per quelle rughe vicino agli occhi.

Belen Rodriguez ha deciso di rispondere personalmente sotto il post pubblicato sul suo profilo ufficiale Instagram:

È gente frustata, come se invecchiare fosse una cosa di cui vergognarsi. Invecchiare felice alla cosa più nobile di questo mondo! Il problema è la gente che diventa grande con quella testa! Mamma, quello sì che mi spaventa.

Con le sue parole, la famosa modella ha voluto sottolineare quella che è la realtà. Gli anni passano anche per personaggi del mondo dello spettacolo famosi come lei. La vecchiaia arriva e con lei anche le rughe. La cosa che più conta, è godersi la famiglia e vivere felice, anche con le rughette vicino agli occhi!