Da quando è diventata mamma per la seconda volta, Belén Rodríguez condivide ogni dolcissimo momento della piccola Luna Mari. E come spesso capita ai personaggi dello spettacolo, anche lei è stata vittima degli haters, proprio dopo aver pubblicato una nuova foto della bambina.

La modella argentina ha pubblicato sul suo profilo ufficiale Instagram una bellissima foto in bianco e nero della neonata mentre dorme nel lettone e con il cuscino leggermente poggiato sulla testa.

Buongiorno così.

Il post ha raggiunto quasi mille commenti in poco tempo. In tanti si sono complimentati con la showgirl ed hanno lasciato un pensiero per Luna Mari. Ma altri l’hanno attaccata per la posizione del cuscino:

È pericolosissimo farla dormire così.

Il cuscino tienilo lontano dalla bambina, mi auguro che serva solo per la foto.

Il pericolo in una foto!

Belén Rodríguez è una delle influencer più seguite ed apprezzate. Il suo profilo Instagram conta più di 10 milioni di seguaci e quando si vive una vita sotto i riflettori, capita spesso di essere criticati e attaccati dagli utenti.

Belén Rodríguez e la nascita di Luna Mari

Sin dal primo istante, Belén Rodríguez e Antonino Spinalbese sono diventati una delle coppie più amate. Dopo la rottura con Stefano De Martino, la showgirl ha trovato l’amore nell’hairstylist. Un amore che è stato subito coronato con l’arrivo di Luna Mari.

La piccola è nata lo scorso 12 luglio 2021 intorno all’una di notte, con un parto naturale e un peso di 2,9 kg.

Entrambi hanno annunciato la lieta notizia sul loro profilo Instagram. Belén ha pubblicato una foto della neonata nella culla, raccontando ai suoi numerosissimi fan i primi dettagli del parto. Antonino ha invece pubblicato la foto di un piedino di Luna Mari e l’ha accompagnata con queste dolci parole: