Giovanna Civitillo accusata di aver avuto successo grazie al marito: la risposta della showgirl

Giovanna Civitillo è finita nel mirino degli haters. La moglie di Amadeus è stata fortemente criticata dai followers per alcuni scatti condivisi sulla sua pagina Instagram. Non è tardata ad arrivare la risposta della showgirl che ha commentato le varie critiche ricevute per gli scatti condivisi sulla sua pagina social.

Pioggia di critiche per Giovanna Civitillo. La moglie di Amadeus ha subìto alcuni attacchi dopo aver condiviso degli scatti sulla propria pagina social. Su Instagram Giovanna Civitillo ha condiviso delle immagini che la ritraggono da giovane. Oltre a ciò la showgirl ha ricordato la lunga gavetta fatta per lavorare nel mondo della tv.

Proprio quest’ultima parte ha fatto partire le numerose critiche rivolte alla moglie di Amadeus da parte del popolo del web. I followers della pagina social si sono scatenati con una serie di commenti negativi e relativi soprattutto alla carriera televisiva di Giovanna.

Tra le tante parole spese dagli utenti del web riguardo la questione possiamo leggere:

Non è che hai fatto tante cose in tv.

E ancora:

La scossa non è fare la ballerina. Le ballerine sono un’altra cosa.

Molti sono stati gli utenti che hanno commentato negativamente gli scatti condivisi da Giovanna Civitillo sulla sua pagina social. In tali commenti il popolo del web è dell’idea che l’ex ballerina de L’Eredità abbia avuto fortuna solo perché è la moglie del noto conduttore Amadeus.

Giovanna, però, non ci sta ed ha risposto ad alcune critiche rivolte dagli utenti riguardo la questione. Dunque a rispondere alle accuse lanciate dal popolo del web è stata proprio la diretta interessata che ha commentato la questione con queste parole: