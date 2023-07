Belen Rodriguez bacia un altro uomo: è ufficiale la crisi con De Martino

Nel corso dell’ultimo periodo si sono fatte sempre più insistenti le indiscrezioni sulla presunta crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Di recente, sono emerse alcune foto in rete che confermano la separazione definitiva tra la modella argentina e il conduttore televisivo. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Ormai è ufficiale: Belen Rodriguez e Stefano de Martino si sono lasciati. La notizia circolava sui giornali e in rete già da alcune settimane ma ad ufficializzarlo in modo definitivo è stata la rivista settimanale “Chi” la quale ha pubblicato alcune foto che ritraggono la showgirl argentina in compagnia di un altro uomo che non sembra affatto Stefano De Martino.

Pertanto, il diretto interessato si chiama Elio Lorenzoni e la donna avrebbe instaurato già un legame sentimentale con l’imprenditore bresciano. Nel dettaglio, i due sono stati pizzicati alla festa di Ignazio Moser presso La mimosa Polo club di Pogliano Milanese. Le immagini in questione ritraggono i due scambiarsi un appassionante bacio.

La rivista diretta da Alfonso Signorini rivela che entrambi hanno partecipato alla festa di compleanno di Ignazio Moser, il fidanzato e il futuro marito di Cecilia Rodriguez. All’evento in questione erano presenti anche i genitori della modella argentina, Gustavo e Veronica, e i suoi figli Santiago e Luna Maria. Gli scatti non lasciano dubbi sulla sintonia che si è creata tra la nuova coppia.

Elio Lorenzoni: chi è la nuova fiamma di Belen Rodriguez

Elio Lorenzoni, la nuova fiamma di Belen Rodriguez, è un imprenditore bresciano. Il 40enne ha studiato economia e gestione aziendale presso l’Università Cattolica di Milano. Presidente di Lorenzmotors e amministratore di Lorenzoni Srl, si occupa di motori e accessori. Tra le sue passioni troviamo il golf. Sembra essere una persona molto riservata, infatti il suo profilo Instagram è privato e non abbiamo altre informazioni sulla sua vita privata.