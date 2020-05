Belen Rodriguez con un bebè neonato tra le braccia, chi è Belen Rodriguez posta una foto con un bebè neonato tra le braccia e mostra il suo grande desiderio di una nuova maternità; ecco di chi è il bambino

Un tenerissimo scatto di Belen Rodriguez che tiene tra le braccia un bebè neonato ha fatto il giro del web. Sul viso della showgirl argentina si legge tutto il suo desiderio di maternità. Non manca, però, un velo di tristezza. Ma chi è il bambino che abbraccia così teneramente Belen Rodriguez? Scopriamolo insieme…

Belen Rodriguez finisce spesso sui giornali per la sua vita sentimentale decisamente tormentata. Ma una foto recente postata dalla showgirl argentina ha commosso tutti. Nella tenera immagine si vede la showgirl argentina che tiene teneramente tra le sue braccia un bebè neonato.

Com’era da aspettarsi, la foto ha messo in subbuglio la rete. Chi è quel bambino e, sopratutto, di chi è? Come potete immaginare, non è di Belen Rodriguez ma di una sua amica, Prisca Rossi. Il piccolo si chiama Brando Noah ed ha appena 20 giorni. Belen Rodriguez è andata a trovare la sua amica per portare un pensierino al piccolo appena nato.

La showgirl argentina ha approfittato per abbracciare per qualche momento il piccolo e le foto sono tenerissime. Prisca ha condiviso il regalino che le ha fatto Belen Rodriguez: un bellissimo completino.

Belen Rodriguez non ha mai nascosto il desiderio di dare un fratellino o una sorellina a Santiago che ha 7 anni ormai. Dopo essersi rimessa insieme a Stefano De Martino, la showgirl argentina sperava, probabilmente, di rimanere incinta. Ma il destino ha deciso di negarglielo, per il momento, il desiderio di una nuova maternità.

Come ben sapete, le cose non vanno molto bene nella coppia. Stefano De Martino è tornato a Napoli per preparare il programma Made in Sud. Tra i due c’è stata una litigata e c’è chi parla di una separazione. Per adesso i due non hanno commentato l’accaduto. Belen Rodriguez ha fatto un video in cui ha ammesso di essere in un momento difficile della sua vita, senza dire altro.