Belen Rodriguez blocca il traffico a Milano: ecco cosa ha fatto

Belen Rodriguez non smette mai di far parlare di sé. Nel corso delle ultime ore il nome della showgirl argentina è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Stando a quanto emerso, pare che la modella e influencer avrebbe bloccato il traffico di Milano. Scopriamo insieme nel dettaglio che cosa è successo.

In questi giorni i giornali di gossip stanno dedicando ampio a spazio a Belen Rodriguez per un gesto di cui la showgirl argentina si è resa protagonista. Stando a quanto pubblicato dal settimanale ‘Nuovo’, la conduttrice de Le Iene ha bloccato il traffico di Milano poiché ha parcheggiato la sua automobile sui binari del tram.

La notizia e gli scatti riguardanti la moglie di Stefano De Martino stanno facendo il giro del web. La showgirl argentina, troppo impegnata, non si è accorta che parcheggiare sulle rotaie del tram avrebbe causato alla circolazione della città delle conseguenze importanti.

Nonostante la svista, la conduttrice di Tu Si Sue Vales si è accorta dell’errore ed è stata costretta a spostare l’auto che ha bloccato la circolazione dei tram con dentro gente che aveva impegni di lavoro. In seguito a quanto pubblicato dal settimanale ‘Nuovo’ riguardo il gesto di Belen una domanda sorge spontanea: la showgirl ha ricevuto una multa?

Non è la prima volta che Belen Rodriguez fa parlare di sé per quanto riguarda le sue vicende legate al codice stradale. Già nel 2017, infatti, la conduttrice è finita al centro del gossip per un parcheggio fatto insieme ad Andrea Iannone. In quell’occasione l’automobile aveva bloccato l’uscita di altre macchine in sosta.

Stando a quanto emerso, pare che la mamma di Santiago e Luna Marì l’ha passata liscia e non ha ricevuto alcuna multa dopo aver parcheggiato sui binari del tram. Al momento Belen è rimasta in silenzio ed ha deciso di non commentare il gossip del momento.