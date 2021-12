Belen Rodriguez ha fatto un salto dal parrucchiere per cambiare look, la modella è tornata con la frangia

Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia da parte di Belen Rodriguez che ha lasciato il mondo del web senza parole. In occasione dell’arrivo delle feste natalizie, la celebre modella argentina ha deciso di stravolgere il suo look. Questa volta ha optato per la frangia. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Belen Rodriguez non smette mai di stupire tutti i suoi fan. La celebre modella argentina è sempre al centro della cronaca rosa. Questa volta a rendere la protagonista di un gossip è stato il suo nuovo look. Infatti, la showgirl ha deciso di recarsi dal suo parrucchiere di fiducia per rivoluzionare il suo aspetto.

Dopo suo figlio Santiago, adesso anche Belen Rodrigez ha deciso di dare una svolta ai suoi capelli. Infatti, qualche giorno fa la modella si era recata presso il parrucchiere insieme a suo figlio il quale si è fatto tingere il ciuffo di un acceso colore fucsia.

Ed è proprio da suo figlio che l’ex moglie di Stefano De Martino ha preso ispirazione per fare una piccola modifica alla sua chioma. Questa volta la Rodriguez ha optato per la frangia. Tuttavia si tratta solo di un ritorno alle origini in quanto era stato lo stesso Antonino Spinalbese a fargliela lo scorso febbraio.

Come possiamo ben notare dall’immagine, il colore e la lunghezza dei capelli sono rimasti gli stessi. Belen solo alcuni anni fa aveva stravolto completamente la sua immagine optando per un taglio che le arrivava fino alle spalle. Si trattava di un carré leggermente scalato anteriormente.

Belen Rodriguez non ci ha pensato due volte a condividere il fantastico risultato sui social. Infatti, la showgirl ha pubblicato una foto sulle sue Instagram Stories in cui appare lei stessa con il nuovo taglio di capelli. Dallo scatto, la nuova frangia della modella è ben evidente. Il suo nuovo look sarà piaciuto a tutti i suoi followers? Non ci resta che scoprirlo!