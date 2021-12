Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia riguardante Santiago che ha lasciato il mondo del web a bocca aperta. Il figlio di Belen Rodriguez e Stefano De Martino si è recato dal suo parrucchiere di fiducia per cambiare colore di capelli. A testimoniare il tutto è stata sua madre la quale ha pubblicato le foto sui social.

Senza alcuna ombra di dubbio, Santiago è uno dei “figli di” più famosi e amati all’interno del mondo dello spettacolo. Nato dalla relazione tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, il bambino ha deciso di stravolgere il suo look tingendo di biondo il suo ciuffo. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

In occasione dell’arrivo delle feste natalizie, Belen Rodriguez si è recata presso il suo parrucchiere di fiducia insieme a suo figlio Santiago. Questa volta però non è stata la modella argentina a cambiare look ma suo figlio, il primogenito nato dal matrimonio con Stefano De Martino.

Santiago De Martino ha deciso di stravolgere il suo aspetto per la prima volta aggiungendo un tocco di biondo ai suoi capelli. Il risultato è stato impeccabile ed il tutto è stato documentato dalla stessa modella argentina sui social.

Le foto del nuovo look di Santiago

Infatti Belen Rodriguez ha condiviso un video sul suo profilo Instagram che ritrae suo figlio tra le “grinfie” del parrucchiere mentre si lascia applicare carta stagnola e tintura sul ciuffo. Queste sono le parole che si leggono nella didascalia:

New color a richiesta esplicita del ragazzo.

Al termine del lavoro, Santiago ha chiesto esplicitamente alla mamma di scattargli una foto, richiesta che è stata ben accolta da Belen Rodriguez. Nell’immagine in questione il figlio della showgirl posa come una vera e propria star indossando una maglia maxi della Juventus e un paio di occhiali da vista. Stefano De Martino approverà il nuovo look di suo figlio? Non ci resta che scoprirlo!