Belen Rodriguez, capodanno lussuosissimo ma i fan notano che manca qualcosa

Capodanno agrodolce per Belen Rodriguez. La showgirl argentina sta passando le festività in montagna insieme al resto della famiglia e l’attuale fidanzato, Antonino Spinalbanese. Tuttavia, è emersa una voce, secondo cui la nota donna di spettacolo non abbia celebrato l’avvento del 2021 con il figlio nato dalla relazione con Stefano De Martino, il dolcissimo Santiago.

Belen Rodriguez: chalet a prova di vip

I follower sanno che dal 22 dicembre scorso, la sudamericana si trova insieme ai suoi cari e alla sua nuova dolce metà Antonino Spinalbanese a Val Del Sole, in Trentino. La struttura presso cui attualmente soggiorna il clan al completo è il celebre Lovely Lodge Ravelli, uno chalet extra-lusso munito di ogni tipologia di comfort a prova di vip.

Il benessere di Santi al primo posto

Eppure, Belu ha dovuto fare a meno della presenza del suo piccolino. Nelle ultime ore il bambino è apparso insieme al padre De Martino su Instagram, lontano dalla madre. A quanto pare, Santiago è riuscito a dividersi tra i suoi adorati genitori per le feste, tra il Santo Natale 2020 e il Capodanno 2021.

Questo soprattutto grazie alla maturità e al senso di responsabilità dei due storici ex. Nonostante la loro rottura sia avvenuta in modo piuttosto sofferto (con delle voci di ennesimo tradimento da parte dello scugnizzo napoletano), le parti hanno saputo mettere da parte le acredini personali. Il tutto in nome dell’affetto per Santi, la cui serenità e benessere sono, ovviamente, la priorità.

Lontano da mamma

Come testimoniano le recenti stories condivise sulla sua pagina personale di Instagram da Stefano De Martino, Santiago lo ha raggiunto a Napoli per il Capodanno 2021 ed ha festeggiato lontano da mamma, con la quale ha, invece, passato il Natale.

Belen Rodriguez: la simpatia è un fattore ereditario

Sui social Santiago è già una star in erba, protagonista di tante divertentissime scenette, che lo hanno fatto entrare nel cuore degli utenti. La simpatia è, evidentemente, un fattore ereditario!