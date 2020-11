I numerosi ammiratori di Stefano De Martino sanno bene come il ballerino sia particolarmente attivo sui social network, condividendo spesso video e foto, specialmente su Instagram. Seguito da più di 4 milioni di seguaci, lo scugnizzo napoletano ha scatenato un vero allarme per via di una precisa story, pubblicata sulla sua pagina personale.

Stefano De Martino: preoccupazione alla vista di una flebo

Dopo aver chiuso la storia con Belen Rodriguez, il figliol prodigo di Maria De Filippi è attualmente single, almeno ufficialmente. Così da qualche tempo a questa parte si sta godendo il relax lontano da paparazzi e dal persistente mormorio della cronaca rosa. Eppure, un’immagine caricata sul web ha destato preoccupazione nei follower, alla vista di una flebo.

Dettaglio rassicurante

Difatti, in tanto hanno creduto che il campano si trovasse presso uno struttura ospedaliera per problemi di salute legati magari al Covid-19. Tuttavia, i più attenti osservatori si sono immediatamente tranquillizzati. Basta prendere visione della scritta sulla sacca per rendersi conto che il motivo era un altro.

In pratica, si trattava di un concentrato di vitamine al fine di rafforzare le difese immunitarie. Come riportato nel post, il megaboost, consiste in una terapia di vitamine a cui il De Martino si è sottoposto in un ospedale milanese, in modo da aumentare le difese e portare il corpo verso un equilibrio sano.

Più forte

I parecchi sostenitori di Stefano possono dunque tirare un sospiro di sollievo. Il presentatore di Made in Sud e Stasera Tutto è Possibile ha deciso di far fronte a un trattamento vitaminico in maniera tale da essere più forte in caso di malanni stagionali e di influenza.

Stefano De Martino: niente panico

Verosimilmente la decisione intrapresa è stata peraltro figlia di una possibile positività al Coronavirus. Insomma, non deve crearsi alcun genere di panico sul suo conto. Semplicemente, con la stagione invernale ormai vicina, De Martino ha provveduto farsi a una bella scorta… di anticorpi!