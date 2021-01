Oroscopo di Capodanno, per tutti i segni zodiacali

Sarà un 2021 da protagonista per il segno dell'Acquario

Curiosi di conoscere l’andamento del primo giorno dell’anno secondo l’oroscopo della Capodanno? Ecco la previsione segno per segno.

Ariete: inizierà il 2021 che confrontato al 2020 sembrerà quasi normale. Potrai contare ancora sulla presenza di Marte che resterà nel tuo segno fino all’Epifania e ti riempirà di forza e passionalità.

Toro: oggi Sole, Mercurio e Nettuno saranno particolarmente benevoli con te, ma dovrai fare attenzione alla Luna che ti accoglierà nel 2021 in maniera piuttosto complicata e nervosa.

Gemelli: inizierete il nuovo anno in maniera euforica ed è un bene perché vedrete che il 2021 non vi deluderà. Sarà un anno prezioso e sorprendente.

Cancro: voi Cancro vivrete una vera e propria liberazione dopo questo 2020. Accadrà il 6 gennaio, giorno in cui inizierà una vera e propria rinascita.

Leone: la Luna sarà nel cielo e illuminerà la vostra giornata insieme a Marte e Venere in posizione favorevole. Cosa vorrà dire tutto questo? Amore! Anche nei giorni seguenti ti sentirai bene, sarai soddisfatto di te stesso.

Vergine: inizierete voi Vergine l’anno con Giove e Saturno in una posizione favorevole. L’unico vero cruccio sarà rappresentato da Nettuno, il pianeta dell’illusione.

Oroscopo di Capodanno

Bilancia: dovete aspettare il 6 gennaio per mettere fine a 3 anni molto difficili. Il giorno dell’Epifania smetterete definitivamente di avere tribolazioni.

Scorpione: il 2021 inizierà con la Luna definiamola storta. Prima avvisaglia di quello che sarà questo 2021, un anno caratterizzato da una nuova sfida da affrontare.

Sagittario: potrai affrontare il 2021 pieno di quella forza che Marte in Ariete ti ha trasmesso nei mesi passati, con Venere ancora nel tuo segno a i favori di Giove e Saturno.

Capricorno: con Marte contrario il 2020 non è stato proprio positivo per voi nati Capricorno. Dovrai stringere i denti ancora per poco e dal 6 gennaio ti libererai finalmente del pianeta rosso .

Acquario: sarà un 2021 che vi vedrà protagonisti alla grande. Qualcuno avrà addirittura l’opportunità di stravolgere la propria vita.

Pesci: entrate in un anno che sarà molto particolare. Alcuni pianeti inizieranno a lavorare per trasformare la vostra vita.