Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia da parte di Belen Rodriguez che ha lasciato il mondo del web senza parole. La modella argentina si è mostrata sui social con la fede al dito. Alla luce di questo, sembra che sia ufficiale un ritorno di fiamma con Stefano De Martino. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Belen Rodriguez non smette mai di stupire tutti i suoi fan. La modella argentina è finita al centro della cronaca rosa. Questa volta a renderla protagonista è stata una foto sui social in cui si mostra il prezioso anello che Stefano De Martino le aveva regalato in passato.

Senza alcuna ombra di dubbio, Belen Rodriguez è una delle modelle più amate e chicchierate all’interno del mondo dello spettacolo. Stando ad alcune indiscrezioni che sul web si fanno sempre più insistenti, non sembrano esserci più dubbi sul ritorno di fiamma con Stefano De Martino.

A dare una conferma sul fatto che i due sono tornati insieme è stata la fede al dito, indossata dalla stessa showgirl insieme a l’anello che le aveva regalato il suo ex marito. Non è tutto. Dopo essere stati avvistati molte volte insieme a Milano, sembra che i due abbiamo trascorso un weekend romantico a Courmayer.

La modella argentina è andata a Courmayer con i suoi fratelli Jeremias Rodriguez e Cecilia Rodriguez per fare un servizio fotografico. Tuttavia, sembra che con loro ci sarebbe stato anche Stefano De Martino. Infatti quest’ultimo ha pubblicato una serie di foto sul suo profilo Instagram in cui si intravedevano gli stessi paesaggi e persino la stessa baita.

Tuttavia, sembra che il ballerino voglia mantenere il massimo riserbo sulla sua vita sentimentale. Infatti qualche mese fa lui stesso aveva smentito il ritorno di fiamma ma la Rodriguez aveva raccontato: