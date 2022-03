Cecilia Rodriguez lontana da Moser: lo sfogo contro i fan

Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia riguardante Cecilia Rodriguez che ha lasciato tutto il mondo del web senza parole. Nella giornata del 28 febbraio 2022 la celebre influencer si è lasciata andare ad un duro sfogo sui social in merito ad un tema che le ha dato molto fastidio. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Cecilia Rodriguez non ha peli sulla lingua. Di recente la celebre influencer è finita al centro della cronaca rosa. Questa volta a rendere la sorella di Belen protagonista di un gossip sono state alcune dichiarazioni che lei stessa ha fatto sul suo profilo Instagram. Ecco tutti i dettagli della vicenda.

Senza alcuna ombra di dubbio Cecilia Rodriguez è una delle modelle più amate all’interno del mondo della moda. Di recente abbiamo visto la sorella di Belen Rodriguez alle prese con la Milano Fashion Week. Invece, il suo fidanzato Ignazio Moser ha trascorso alcuni giorni negli Stati Uniti a causa di questioni lavorative.

Nella giornata del 28 febbraio 2022, Ignazio Moser è tornato in Italia e inutile dire che la Rodriguez lo ha accolto calorosamente a braccia aperte. Tuttavia, prima di mostrarsi di nuovo sui social con il suo fidanzato, l’influencer si è lasciata andare ad un duro sfogo.

Il motivo per cui Cecilia è apparsa palesemente infastidita sono le numerose domande in merito alla temporanea lontananza con Moser che tutti i suoi fan le hanno posto. Queste sono state la sue parole:

Ogni tanto vi leggo e mi avete rotto profondamente i maroni, che non ho in realtà, però me li avete rotti perchè siete veramente matti, non state bene col cervello. Non voglio essere maleducata quanto siete stati voi però io penso, spero che sia l’ultima volta che io debba parlare così con voi, altrimenti non so, mi tolgo da Instagram perché il mio Instagram è il mio Instagram. Altrimenti avrei fatto un Instagram con il mio fidanzato.

Stando al suo racconto, sembra che la modella argentina non abbia apprezzato il fatto che alcuni follower abbiano condiviso con lei alcune opinioni in merito alla distanza con Moser. In questo modo la Rodriguez ha concluso: