Belen Rodriguez contro Antonino Spinalbese: lo sfogo sui social

Nel corso delle ultime ore Belen Rodriguez si è lasciata andare ad un duro sfogo sui social. Il motivo? Sembra che la modella argentina non abbia apprezzato alcune affermazioni di Antonino Spinalbese all’interno del Grande Fratello Vip. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Sempre molto attiva sui social, di recente Belen Rodriguez è finita al centro della cronaca rosa. Questa volta a renderla protagonista di un gossip è stata lo sfogo contro Antonino Spinalbese a cui si è lasciata andare pochi giorni fa.

Attualmente Antonino Spinalbese è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip. Con l’aiuto della regia del reality show, l’ex parrucchiere sta cercando di non parlare troppo della modella argentina. Tuttavia, sembra che alcune affermazioni non siano passate in osservate alla showgirl.

Infatti, la compagna di Stefano De Martino è apparsa palesemnete infastidita sui social. A dichiararlo è stata lei stessa con queste parole:

Forse dovrei ogni tanto prendere delle “lezioni lessicali”, così mi è stato detto…ma il vaff**** (che si capisce molto facilmente) quando le cose “qualcuno” le racconta diversamente per i suoi comodi credo sia dovuto e parecchio chiaro, tra l’altro la mia metafora preferita! Buona notte alle persone che hanno il coraggio di cercare un dialogo per costruire, non per distruggere!

Si tratta di dichiarazioni che sembrano indirizzate proprio ad Antonino Spinalbese. Nel frattempo. quest’ultimo è diventato uno dei protagonisti più popolari del Grande Fratello Vip, anche se sembra che la Rodriguez non abbia apprezzato la sua volontà di partecipare al programma condotto da Alfonso Signorini. Attualmente tra i due non corre buon sangue e hanno mantenuto i rapporti solo per il bene della loro figlia Luna Marì.