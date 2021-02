Belen, rivelazione choc a Verissimo: “Ho avuto un aborto”

Belen Rodriguez ospite a Verissimo nella puntata in onda sabato 20 febbraio 2021 su Canale 5. La showgirl e modella argentina è per la seconda volta incinta (si trova al quinto mese) e ha scelto il programma condotto da Silvia Toffanin per svelare il sesso e il nome del bebè in arrivo. Sarà una bambina, come già la sudamericana sospettava da tempo, e si chiamerà Luna Marie. La 36enne aspetta la piccola dall’attuale compagno Antonino Spinalbanese, al suo fianco dall’estate 2020.

Belen Rodriguez: la realizzazione di un sogno

A Verissimo, Belen Rodriguez ha ammesso che sognava fosse una femminuccia. Si chiamerà Luna Marie e nascerà in estate. Spera le assomigli, non vede l’ora di farle tante treccine. L’esperienza della maternità l’ha già vissuta in passato con Santiago (7 anni), frutto della relazione con l’ex Stefano De Martino.

Che sia un amore eterno

Lei e il ballerino partenopeo, decretata una iniziale separazione, erano tornati insieme, salvo poi lasciarsi definitivamente nel 2020. Dunque, il fatale incontro con Antonino, hair stylist che vive a Milano e con il quale è scattato il più dei classici colpi di fulmine.

Da Silvia Toffanin la presentatrice di Tu Si Que Vales si è detta convinta che la loro favola durerà all’infinito. Aveva smesso di credere nell’amore. Oggi desidera rendere eterno il legame, in quanto non troverà mai più una persona come Spinalbanese.

Il dramma dell’aborto

Inoltre, Belen ha svelato un doloroso aneddoto in studio. Prima della gioia della gravidanza, lei e Antonino avevano affrontato un dramma: un aborto spontaneo, che ha però fatto capire loro quanto era importante il rapporto e quanto desideravano mettere su famiglia.

Belen Rodriguez: ferita presto guarita

La prima volta era rimasta in dolce attesa per sbaglio. Quando lei e Antonino lo hanno scoperto erano basiti. Non se lo aspettavano, anche perché era veramente troppo presto, ma poi hanno capito che non era così male poiché erano follemente innamorati. Purtroppo, a distanza di quattro giorni ha perso il bambino. Sono stati malissimo. Ciò ha permesso loro di comprendere che avrebbero accolto volentieri un figlio. Il mese seguente le preghiere sono state accontentate.