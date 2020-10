Stefano De Martino è stato beccato in giro per le strade di Milano in dolce compagnia

Stefano De Martino avvistato in dolce compagnia. Dal momento in cui l’ex ballerino ha troncato con Belen Rodriguez, è stato più volte pizzicato dai paparazzi insieme a diverse ragazze lungo l’intera stagione estiva. Tutte gli sono state attribuite come ipotetiche fidanzate.

Stefano De Martino: la promessa ai curiosi

Il pupillo di Maria De Filippi, ormai affermato conduttore, non può uscire con una ragazza che subito partono i titoli. Da parte sua ha chiarito in diverse occasioni che, qualora sboccerà di nuovo l’amore, sarà lui in prima persona a confermare i pettegolezzi.

Week-end in un resort

Eppure, sul numero del settimanale Chi di Alfonso Signorini in edicola da mercoledì 28 ottobre, compare pure Stefano, in compagnia di Mariacarla Boscono, ex fiamma di Ghali. Quale rapporto sussiste tra i due? Cupido ha scoccato il suo dardo?

Le fotografie pubblicate dal noto periodico ritraggono Mariacarla Boscono e Stefano De Martino di rientro nella nuova casa del partenopeo, nel cuore di Milano. Stando a quanto si legge sulle colonne della rivista, i due avrebbero passato un fine settimana in un resort in Trentino Alto Adige.

Belen Rodriguez passa alle presentazioni di rito

In seguito alla separazione da Belu, Stefano ha deciso di riaprire il suo cuore? Chissà. Le prossime settimane ci diranno qualcosa di più a tal proposito, sulla “amicizia speciale” in corso. Nel frattempo Belen Rodriguez ha presentato il fidanzato Antonino Spinalbanese, professione hair stylist, al figlio Santiago.

Stefano De Martino: chi è la mora “misteriosa”

Mariacarla Boscono, immortalata dai fotografi di Chi in compagnia di Stefano, è una influencer e top model. 40enne madre di una bimba è volto affermato di parecchi marchi internazionali di bellezza e moda. Inoltre, ha avuto in passato una relazione con il cantante Ghali, amore ufficialmente finito appena dopo il lockdown affrontato a causa dell’emergenza sanitaria. La Boscono si è gettata a capofitto sul lavoro ma adesso il De Martino pare sia una (piacevole) distrazione.