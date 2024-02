Belen Rodriguez e Giacomo Cavalli stanno insieme? Un indizio social toglierebbe ogni dubbio

Belen Rodriguez costantemente nell’occhio del ciclone. Nel corso delle ultime ore il nome della showgirl argentina è tornato ad occupare ampio spazio fra le pagine dei principali giornali di cronaca rosa per via di un dettaglio social che tutti non hanno potuto fare a meno di notare. Scopriamo insieme cosa è successo.

Nuovo amore per Belen Rodriguez? Non si ferma il gossip sulla vita sentimentale della showgirl argentina che sembra aver chiuse la storia con Elio Lorenzoni. Dei due infatti non si ha più traccia sui social e in questi giorni sono molto coloro i quali sostengono che la showgirl stia frequentando Giacomo Cavalli, ex di Diletta Leotta.

Il gossip è iniziato quando Belen è stata paparazzata per le strade di Milano a passeggio con l’ex fidanzato di Diletta Leotta. Il settimanale ‘Chi’ ha infatti condiviso alcuni scatti che immortalano la showgirl argentina a passeggio con il 30enne che vive a New York ma che è spesso in Italia per lavoro. Dopo le voci in circolazione, Belen è rimasta in silenzio e non ha commentato il gossip in circolazione sul suo conto. Oggi, però, un indizio social potrebbe confermare le voci di una possibile frequentazione tra la showgirl argentina e il modello.

Belen Rodriguez e Giacomo Cavalli stanno insieme? Il gesto social della showgirl impazza sul web: cosa ha fatto

Nel corso delle ultime ore tutti non hanno potuto fare a meno di notare il clamoroso gesto di cui Belen Rodriguez si è resa protagonista. Nel dettaglio, tutti non hanno potuto fare a meno di notare il like social che la showgirl ha rivolto ad uno scatto di Giacomo Cavalli, alimentando in questo modo il gossip sulla sua vita sentimentale.

Inutile dire che il gesto social è stato notato da moltissimi utenti del web. Nonostante l’indiscrezione stia diventando sempre più insistente, Belen continua a rimanere in silenzio e a non commentare le voci in circolazione sulla sua vita sentimentale.