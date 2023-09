Belen Rodriguez, è giallo sulla showgirl, le parole del noto volto tv preoccupano: “Non sta bene”

Ancora una volta il nome di Belen Rodriguez è tornato ampio spazio fra le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. In queste ultime ore la showgirl argentina sta facendo molto parlare di sé non solo per la sua assenza dai social ma anche per la rivelazione fatta da Alessandro Cattelan. Andiamo con ordine e scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Qualche giorno fa è stata resa pubblica la notizia secondo cui Belen Rodriguez doveva essere una delle ospiti della nuova edizione di Stasera C’è Cattelan, il programma condotto da Alessandro Cattelan in onda su Rai2 in seconda serata. Nonostante la notizia fosse ufficiale, pare che la showgirl abbia deciso di declinare l’invito del conduttore all’ultimo momento.

A rivelare l’incredibile retroscena sull’ex moglie di Stefano De Martino è stato lo stesso Alessandro Cattelan che, ospite del programma di Caterina Balivo La Volta Buona, ha rivelato che:

Sì, doveva venire Belen, eravamo tutti d’accordo, ci eravamo sentiti qualche tempo fa, mi aveva detto: ‘Poi cantiamo una canzone, ci divertiamo…’

Proseguendo con la sua rivelazione, il noto conduttore ha poi aggiunto:

E poi non ha più risposto al telefono, ha fatto come Lukaku. Pare non stia benissimo, quindi le auguriamo di rimettersi.

Al momento Belen Rodriguez è rimasta in silenzio ed ha deciso di non commentare le parole rilasciate da Alessandro Cattelan. Nel frattempo, però, un altro rumor si aggira intorno al nome della showgirl argentina.

Secondo le ultime indiscrezioni, pare infatti che Belen Rodriguez abbia declinato l’invito di Alessandro Cattelan per essere una delle ospiti delle prossime puntate di Domenica In. Anche in questo caso, però, la notizia deve essere presa con le pinze dal momento che né Mara Venier né Belen Rodriguez si sono esposte in merito a questa vicenda tanto chiacchierata. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se ci saranno ulteriori novità a riguardo.