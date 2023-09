Belen Rodriguez, la rivelazione dopo la separazione da Stefano De Martino: “Vi svelo quanti chili ho perso”

Belen Rodriguez è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più chiacchierati del mondo dello spettacolo italiano. Questa estate la showgirl argentina ha fatto molto parlare di sé per via della fine del matrimonio con Stefano De Martino e per l’inizio della storia d’amore con l’imprenditore Elio Lorenzoni. Nel corso delle ultime ore Belen si è resa protagonista di una rivelazione che sta facendo molto chiacchierare. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Questo non è stato di certo un periodo facile per Belen Rodriguez. La showgirl argentina si è spesso ritrovata al centro del gossip per via della sua situazione sentimentale che ha fatto chiacchierare moltissimo le pagine dei principali giornali di cronaca rosa.

Sui social tutti non hanno potuto fare a meno di notare il notevole dimagrimento di Belen, la quale ha svelato quanti chili ha perso durante il periodo della separazione da Stefano De Martino. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Belen Rodriguez, la showgirl argentina rivela: “Quanti chili ho perso dopo la separazione da Stefano”

Belen Rodriguez ha scelto la sua pagina Instagram per rivelare un clamoroso retroscena della sua vita privata. Dopo che tutti hanno notato l’eccessivo dimagrimento di Belen, la showgirl ha svelato che:

Sì, purtroppo gli ultimi mesi sono stati davvero complicati. Ho perso 7 chili, ora sto mangiando come una pazza.

La conduttrice, dunque, ha rivelato di aver vissuto un periodo a dir poco stressante per via della separazione da Stefano De Martino e per essere stata al centro dell’attenzione mediatica per moltissime settimane. Oggi Belen ha ritrovato la serenità al fianco dell’imprenditore Elio Lorenzoni. La loro frequentazione procede a gonfie vele tanto che la showgirl argentina e il suo nuovo compagno hanno deciso di uscire allo scoperto e di vivere la loro storia alla luce del sole.