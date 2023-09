Stefano De Martino paparazzato con la sua presunta nuova fiamma: ecco chi è

La fine della storia d’amore tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez è stato uno degli argomenti più chiacchierati dell’estate 2023. Mentre la showgirl argentina ha ritrovato la felicità al fianco dell’imprenditore bergamasco Elio Lorenzoni, l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi è stato pizzicato insieme alla sua presunta nuova fiamma.

Stefano De Martino ha un nuovo amore? Dopo la fine del matrimonio con Belen Rodriguez, pare che il volto di Rai abbia ritrovato la serenità al fianco di colei che molti considerano la sua nuova fidanzata. Nonostante l’insistenza del gossip, al momento il conduttore non ha ancora confermato né smentito il gossip sul suo conto.

Stefano De Martino pizzicato in compagnia della sua presunta nuova fidanzata: di chi si tratta

Nel corso delle ultime ore il nome di Stefano De Martino è tornato ad occupare ampio spazio tra le pagine dei principali giornali di gossip. L’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi è stato paparazzato per le vie di Milano in compagnia di Martina Trivelli.

Stando alle indiscrezioni, pare che i due avrebbero cenato in un noto ristorante di Milano per poi trasferirsi a casa di lui. Classe 1997, Martina Trivelli è una Retail Specialist originaria di Pescara. Come già anticipato, al momento non sappiamo ancora se Martina è la nuova fidanzata di Stefano De Martino. Chi lo segue da tempo sa quanto il conduttore è estremamente riservato in merito alla sua vita privata.

Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se, dopo la fine della storia d’amore con Belen Rodriguez, Stefano ha ritrovato la serenità al fianco di Martina Trivelli. Noi vi terremo senza ombra di dubbio aggiornati. I fan del ballerino non vedono l’ora di scoprire di più su quanto sta succedendo nella sua vita sentimentale.