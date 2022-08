Belen Rodriguez, è guerra con la nuova fidanzata di Antonino Spinalbese? L’indiscrezione

La showgirl argentina ha lanciato alcune provocazioni alla nuova fidanzata del suo ex compagno

Dopo il suo ritorno di fiamma con Stefano De Martino, Belen Rodriguez è tornata ad occupare nuovamente le principali pagine di cronaca rosa. Stando alle ultime indiscrezioni, pare che la showgirl argentina abbia iniziato una guerra social con Giulia Tordini, la nuova fidanzata di Antonino Spinalbese. Scopriamo insieme i dettagli di questa vicenda.

Belen Rodriguez contro Giulia Tordini? É di queste ultime ore la notizia secondo cui la showgirl argentina avrebbe iniziato una guerra social contro la nuova fidanzata del suo ex compagno. Ai moltissimi fan della conduttrice di Tu Si Que Vales non sono passati inosservati gli scatti condivisi in questi giorni che farebbero pensare ad una vera e propria provocazione nei confronti di Giulia Tordini.

Voci di corridoio hanno fatto notare che le due donne hanno condiviso sulle rispettive pagine social, a pochi minuti di distanza, degli scatti che sembrano essere simili tra loro. Se da un lato Giulia Tordini ha condiviso il momento del pranzo con l’acqua del mare in sottofondo, anche la showgirl argentina ha deciso di condividere un momento simile.

Anche se alcuni pensano che si tratti solamente di una coincidenza, altri sostengono che tra le due sia iniziata una vera e propria guerra social. Al momento le dirette interessate non si sono esposte riguardo la questione e continuano a vivere la loro vita al fianco dei loro compagni.

Belen Rodriguez contro Antonino Spinalbese per il suo ingresso al GF Vip

Stando alle ultime indiscrezioni pare che Belen Rodriguez sia arrabbiatissima con Antonino Spinalbese per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Anche se nulla è stato ancora confermato, le voci della presunta partecipazione dell’hairstylist nel reality diventano sempre più insistenti.

La showgirl non avrebbe preso bene la notizia e pare avrebbe minacciato il suo ex compagno di denunciarlo qualora, all’interno della casa più spiata d’Italia, parli di lei e della piccola Luna Marì.