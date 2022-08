Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo genitori? Le parole della showgirl non lasciano dubbi

Dopo i numerosi tira e molla che hanno fatto chiacchierare le principali pagine di cronaca rosa, Belen Rodriguez e Stefano De Martino non si nascondono più e sembrano aver ritrovato la serenità. Secondo le ultime indiscrezioni, pare che i due siano pronti a diventare nuovamente genitori. Scopriamo insieme gli ulteriori dettagli di questa vicenda.

Non si fermano le voci secondo cui Belen Rodriguez sia pronta ad avere il terzo figlio da Stefano De Martino. Ricordiamo che la showgirl argentina è già mamma di Santiago e della piccola Luna Marì. C’è da dire che Belen non ha mai nascosto di desiderare un altro figlio, così come Stefano De Martino.

Queste sono state le parole del ballerino a riguardo:

A dire il vero mi immagino padre di più bambini, però sono cose che vanno pensate benissimo. DI sicuro sono contento che adesso noi padri siamo liberi e non incasellati nel ruolo di quelli che dettano le regole.

Al momento i diretti interessati non hanno confermato né smentito il gossip in circolazione. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per scoprire se Belen Rodriguez e Stefano De Martino si esporranno riguardo questa vicenda che sta facendo molto chiacchierare le principale pagine di cronaca rosa.

Belen Rodriguez e i rapporti con Antonino Spinalbese

Ma Belen Rodriguez rimane al centro delle principali pagine di gossip anche per quanto riguarda i rapporti con Antonino Spinalbese. Ricordiamo che il loro amore è stato coronato dalla nascita della piccola Luna Marì.

C’è da dire che, dopo che il loro amore è naufragato, Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese si sentono solamente per la figlia che hanno avuto insieme. Inoltre pare che la showgirl argentina non abbia per niente accettato la decisione dell’hairstylist di entrare nella casa del Grande Fratello Vip. Nel frattempo la piccola Luna Marì è rimasta a vivere con la sua mamma.