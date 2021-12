Nel corso delle ultime settimane sul web non si fa altro che parlare della crisi tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. Ormai da tanto tempo i due non si mostrano più insieme sui social facendo emergere numerosi dubbi da parte di tutti i loro fan. Scopriamo insieme i motivi che avrebbero portato la coppia a dirsi addio.

Belen Rodrugiez e Antonino Spinalbese sono finiti di nuovo al centro della cronaca rosa. Questa volta a rendere la coppia protagonista di un gossip sono state alcune indiscrezioni sul loro presunto addio che si fanno sempre più insistenti. Ecco le possibili cause che hanno spinto i due a separarsi.

Secondo alcuni rumors che circolano sul web da ormai qualche settimana, Belen Roriguez e Antonino Spinalbese avrebbero messo un punto definitivo alla loro storia d’amore. D’altronde sembra che i due si stiano comportando come una tipica coppia separata.

Infatti l’hairstylist milanese è stata avvistato mentre portava la figlia Luna Marì a fare una passeggiata nel parco a Milano in compagnia di un suo amico. In seguito il parrucchiere avrebbe riportato la bambina nel palazzo dove abita Belen e sarebbe andato via subito, quindi giusto il tempo di lasciare la piccola in casa con la mamma e i nonni.

Stando alle numerose voci che circolano sui social, tra i motivi che sono alla base della loro presunta rottura ci sarebbero delle divergenze caratteriali. Non solo. A seguito della luna di miele prima dell’arrivo della loro figlia, sembra che i due non siano riusciti a gestire i loro impegni quotidiani.

Attualmente i due hanno preferito rimanere in silenzio in merito alla loro crisi. Infatti ancora non è arrivata nessuna smentita o conferma da parte loro. Come si evolverà la questione tra i due? Non ci resta che scoprirlo!