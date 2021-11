Nel corso delle ultime ore è arrivata una notizia riguardante Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese che ha lasciato il mondo del web senza parole. Sembra che la celebe showgirl e l’hairstylist non abbiano superato il duro periodo di crisi. A sollevale questi dubbi è stato il loro viaggio a Parigi. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Belen Rodrguez e Antonino Spinalbese di nuovo al centro della cronaca rosa. Questa volta a rendere protagonista di un gossip la coppia più chiacchierata del momento sono stati alcuni rumors che sul web si fanno sempre più insistenti. Con l’intento di mettere fine alla loro crisi sentimentale, i due hanno deciso di andare al Parigi. Tuttavia le cose tra loro non sembrano essere migliorate.

Belen Rodriguez e Antonino Spinabese sembrano non trovare più pace. A seguito della nascita della loro bambina Luna Marì, i due stanno affrontando una fase negativa della loro vita sentimentale. Stando ad alcune indiscrezioni che sul web si fanno sempre più insistenti, sembra che la loro storia d’amore sia giunta a capolinea.

A seguito di numerose frecciatine che sono apparse sui social, la modella argentina e il parrucchiere hanno deciso di prendersi del tempo per loro stessi. Infatti hanno trascorso qualche giorni a Parigi, probabilmente per ritrovare l’armonia e la serenità che sono venute a mancare.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese: è davvero finita tra loro?

Tuttavia sembra che neanche l’aria della capitale francese sia servita a calmare le acque. Infatti, una volta tornati in Italia i due si sono separati di nuovo. L’ex moglie di Stefano De Martino è stata impegnato con il compleanno di suo padre, evento in cui non c’era la presenza di Antonino Spinalbese.

Non è tutto. Stando a quanto riferito dal settimanale “Oggi“, durante il loro viaggio a Parigi i due sono stati costretti ad affrontare una furiosa lite. Questo è l’ultimo gossip: