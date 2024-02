Belen Rodriguez e il suo nuovo fidanzato, la relazione tra i due non è più un segreto: chi è lui

A questo punto si può affermare che tra Belen Rodriguez e Bruno Cerella non è solo pettegolezzo: la relazione non è più un segreto.

Belen Rodriguez finalmente allo scoperto sulla sua ultima relazione sentimentale. Si tratta di Bruno Cerella, ma di lui parlavano già diversi rumors nelle scorse settimane. I due hanno deciso di rendere pubblica la loro relazione. Precedentemente, solo alcuni indizi avevano portato i fan della showgirl e sospettare la storia con l’atleta.

A questo punto si può dire senza dubbi: la relazione tra la showgirl e il cestista non è più un segreto e non si nasconde più, neanche sui social. Belen Rodriguez, infatti, ha postato una foto insieme a quello che sembra essere il suo nuovo compagno.

Non è passato molto dalla rottura con Elio Lorenzoni. Entrambi argentini, Rodriguez e Cerella sono stati visti insieme a una festa a Milano sabato sera. Oggi, la showgirl ha condiviso un’immagine di una serata del weekend che li ritrae fianco a fianco. Rispondendo a chi la critica per il suo cambiamento in ambito sentimentale, Belen Rodriguez ha commentato senza mezzi termini, attraverso i social: “Per stare bene, si deve prendere una svolta”.

Chi è, dunque, nuova fiamma di Belen Rodriguez? Come abbiamo detto, si tratta di Bruno Cerella, un giocatore di basket di origine argentina, nato a Bahia Blanca nel 1987, leggermente più giovane della showgirl. Cerella vive in Italia ormai da quando aveva 17 anni, come moltissimi giocatori di basket è alto, molto alto, ben 194 centimetri, ha vinto due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana con l’Olimpia Milano nella sua carriera sportiva. Attualmente, gioca nella serie A2 con la Blu Basket Treviglio.

Dopo la fine della relazione con Elio Lorenzoni, non subito e ufficialmente annunciata da entrambi, Belen Rodriguez sembrava frequentare un altro uomo. La showgirl ha la consuetudine di lasciare indizi sulla sua vita privata sui social. E anche l’ultima volta era stato il suo profilo Instagram a raccontare la novità sentimentale.

Un quadro pubblicato dalla showgirl nei giorni scorsi, con la didascalia “Crea, distruggi per creare ancora”, è stato notato anche sul profilo del cestista Bruno Cerella. Lui lo teneva esposto nella sua sala da pranzo.