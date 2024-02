Possibile ritorno di fiamma per Belen Rodriguez con Bruno Cerella? Foto e video confermerebbero questa ipotesi

I personaggi famosi non godono di molta privacy e libertà, infatti ogni loro mossa è spesso ripresa o fotografata da fan o paparazzi. E spesso la loro vita privata finisce sulle prime pagine dei giornali. Proprio come Belen Rodriguez che torna a far parlare della sua vita sentimentale. In queste ultime settimane, soprattutto dopo la rottura con Elio Lorenzoni, la modella è stata paparazzata in diverse occasioni. Infatti, è stata fotografata con un modello a cena ed ora sembra ci sia un possibile ritorno di fiamma tra Belen e l’ex flirt Bruno Carella.

Il Dettaglio del bracciale

Belen Rodriguez, nata nel 1984 a Buenos Aires, in Argentina, è una showgirl che dal 2004 si è trasferita in Italia. Negli anni ha conquistato importanti traguardi nel mondo dello spettacolo. Spesso si è parlato di lei soprattutto per quanto riguarda le sue storie sentimentali. Negli anni infatti la vita amorosa della modella è stata spesso al centro dei gossip. E ancora oggi torna a far parlare di se. Dopo la rottura con Elio Lorenzoni nelle scorse settimane, la vita privata della modella è tornata in prima pagina sulle riviste di gossip.

Indizi sulla presenza di Belen Rodriguez a casa dell’ex fiamma Bruno Cerella

In questi giorni Belen Rodriguez è stata paparazzata in due diverse occasioni. La prima una cena con Giacomo Cavalli, ex fiamma di Diletta Leotta. I due sono stati avvistati mentre passeggiavano insieme per le vie della città e dopo Belen sarebbe salita in casa del modello per circa un’ora. Ma altre voci prendono passo tra i fan quelle che riguardano un possibile ritorno di fiamma con un ex flirt della modella, Bruno Cerella.

Infatti diverse segnalazioni sarebbero arrivate a Deianira Marzano, che ha condiviso con i suoi follower. E come molti fanno notare in alcune storie e post di Belen, appare una mano maschile con un bracciale molto particolare che potrebbe essere proprio di Bruno. Sullo sfondo di questa foto sono presenti moltissime paia di scarpe da ginnastica che appunto potrebbero far pensare al cestita. Inoltre, in un reel pubblicato dalla modella si vede un quadro, lo stesso presente in casa di Cerella.

Dunque, le molte segnalazioni sembrano proprio ricondurre all’ex flirt della Rodriguez. Forse la vecchia fiamma dell’amore non si è spenta del tutto, o si sta riaccendendo; oppure si tratta solo di un’amicizia. Al momento nessuno dei due avrebbe smentito o confermato queste voci. Dunque restiamo in attesa di ulteriori indizi o dichiarazioni ufficiali.