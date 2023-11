Belen Rodriguez è in dolce attesa? A svelare la verità è Fabrizio Corona

Secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, Belen Rodriguez sarebbe in dolce attesa di Elio Lorenzoni. Di recente, a fare chiarezza sulla vicenda al centro della cronaca rosa ci ha pensato Fabrizio Corona. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Di recente, Belen Rodriguez è finita al centro della cronaca rosa. Dopo la aver ufficializzato la nuova relazione con Elio Lorenzoni attraverso una foto pubblicata sul suo profilo Instagram, la modella argentina si è resa protagonista di un nuovo gossip.

La relazione tra Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni è stata oggetto di grande speculazione. La presunta gravidanza aggiungerebbe un nuovo capitolo a questa vicenda e potrebbe portare a ulteriori domande sul futuro della coppia. Tuttavia, a parlare in merito alla questione è stato “Dillinger”, il magazine di Fabrizio Corona:

Belen incinta di Elio? Troppo facile lanciare una notizia o finti scoop basandosi sui trascorsi storici della Rodriguez. Sicuramente per chi la conosce, come noi, è un momento molto particolare. Dopo l’ultima separazione da Stefano De Martino e i vari problemi di salute personale (che non vogliamo commentare), sono arrivate anche le batoste lavorative. Sia la decisione della showgirl di abbandonare il programma di Canale 5 “Tu si que vales”, sia la scelta (non sua) di andare fuori dalle “Iene” sono state per l’ argentina un duro colpo.

A causa di alcune difficoltà personali, la celebre modella argentina Belen Rodriguez è scomparsa dai riflettori per un certo periodo. In questo momenti buio, ha potuto contare sul sostegno incondizionato del suo fidanzato Elio Lorenzoni:

L’abbiamo vista sparire dai radar per un mese e la verità è che la Rodriguez sia andata a farsi curare e a disintossicarsi dai mali della vita. In questo momento le è stato vicino un ragazzo per bene Elio Lorenzoni, un uomo di buona famiglia e lui stesso buono. Una figura non in cerca di fama e il primo che la Rodriguez non tagga su nessuna foto. Anche se l’ostentazione continua dell’amore e la pubblicazione continua di foto abbracciati con promesse di un amore unico e incredibile sembra un pò eccessive.

Fabrizio Corona ha categoricamente diffusa la smentita della notizia di una presunta gravidanza. Queste sono state le sue parole: