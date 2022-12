Belen Rodriguez e la figlia Luna Marì stanno male: cosa è successo

Nel corso delle ultime ore il nome di Belen Rodriguez è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Stando a quanto emerso, pare che la showgirl argentina e la figlia Luna Marì stiano attraversando un momento difficile. A svelare tutto ciò è statala stessa Belen sulla sua pagina Instagram. Scopriamo insieme che cosa è successo.

Senza ombra di dubbio questo non è un buon periodo per Belen Rodriguez e per sua figlia Luna Marì. Come rivelato dalla sua pagina Instagram, la showgirl argentina e sua figlia hanno entrambe l’influenza. Belen ha rivelato ai suoi followers le sue condizioni di salute ed ha sperato di riuscire ad essere presente per la registrazione della nuova puntata de Le Iene.

Queste sono state le parole della moglie di Stefano De Martino a riguardo:

Ciao a tutti, io e Luna ci siamo beccate una brutta influenza e stiamo cercando di rimetterci in sesto. Incrociamo le dita tutti per affrontare al meglio la puntata di domani.

In seguito alle Instagram Stories, sono stati molti coloro che hanno inviato alla showgirl argentina messaggi di vicinanza e di affetto per i giorni tristi che lei e la piccola Luna Marì stanno attraversando.

Belen Rodriguez mostra sui social il suo nuovo anello: il prezzo è da capogiro

Belen Rodriguez non ha mai nascosto la sua passione per i gioielli di lusso e qualche tempo fa ne ha sfoggiato uno che ha fatto molto chiacchierare le pagine dei principali giornali di gossip. Si tratta di un anello in oro giallo a forma di pantera che ruggisce.

L’anello in oro giallo di Belen porta la firma di Cartier e fa parte della nuova collezione Panthère. Oltre ad essere in oro giallo, il gioiello presenta un dettaglio che lo contraddistingue: il viso della pantera completamente traforato. Riguardo il prezzo, sappiamo che il gioiello della showgirl argentina ha un costo di 24100 euro.