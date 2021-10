Lo scorso 12 luglio 2021 è nata la piccola Luna Mari e la famosa showgirl argentina Belen Rodriguez è diventata mamma per la seconda volta. Subito dopo il parto, l’influencer è tornata a lavorare e il pubblico italiano ha avuto modo di vederla nella sua splendidissima forma durante il programma televisivo Tu Sì Que Vales.

Ma com’è diventata invece la piccola Luna Mari tre mesi dopo la sua nascita? Belen ha sempre tenuto aggiornati i suoi numerosissimi seguaci sul suo profilo social, pubblicando dolcissime foto della sua famiglia. Recentemente ha deliziato i suoi fan con nuove foto della piccolina di casa.

Difficile dire quale bellezza abbia ripreso, se quella della sua mamma o quella del suo papà Antonino Spinalbese.

Mamma mia che cosa sei.

Queste le parole di mamma Belen che accompagnano il post su Instagram. La bellissima foto ha fatto innamorare migliaia di persone.

Recentemente, la showgirl è stata ospite al programma televisivo Verissimo, trasmesso su Canale 5 e condotto da Silvia Toffanin. Davanti alle telecamere ha raccontato di com’è andato il parto e del malore che ha accusato qualche giorno dopo. La gravidanza è stata più “tosta” di quella del piccolo Santiago, ma il parto è andato molto bene. Belen ha deciso di fare l’epidurale e l’ha consigliata a tutte le future mamme.

Dopo una settimana dal parto, ha deciso di tornare a lavorare. Aveva deciso di non allattare più perché voleva tornare subito in forma e dietro consiglio della ginecologa, aveva assunto soltanto un litro di acqua. Così è andata in disidratazione ed ha accusato un malore. Ha dovuto fare tre flebo, prima di poter uscire dall’ospedale.

Oggi mamma e figlia stanno benissimo e Belen Rodriguez continua a condividere con i suoi fan le dolcissime foto della piccola Luna Mari, del suo fratellino Santiago, che le vuole bene si prende cura di lei e del neo papà Antonino, che si è perdutamente innamorato della sua principessa.