Belen Rodriguez e Stefano De Martino: crisi confermata, lei senza fede

C’è di nuovo aria di crisi tra la showgirl argentina Belen Rodriguez e il ballerino napoletano Stefano De Martino? I due non vivono insieme da molto e la donna si è tolta la fede nuziale, è passato solo un anno dal loro ritorno di fiamma, ma qualcosa non quadra.

I due sono tornati insieme dopo alcuni anni, sembrava che tra la sud americana e lo “scugnizzo” napoletano le cose andassero a gonfie vele, per tutto il periodo dell’emergenza i due hanno vissuto insieme sotto lo stesso tetto e si sono mostrati molto affiatati.

Ma quando Stefano De Martino è tornato a Napoli per riprendre le registrazioni di Made in Sud, programma che viene registrato proprio in Campania, ai fan qualcosa è apparso strano: perché non è più tornato a trovare sua moglie e il piccolo Santiago? I due sono anche molto distanti sui social, nessuna foto, nessun video, molto strano per la coppia che invece non perde mai l’occasione per farsi vedere insieme.

Belen Rodriguez ha rivisto l’ex fidanzato

Qualche giorno fa inoltre, la showgirl argentina è stata paparazzata in un ristorante di Milano insieme al fratello Jèremias. Nello stesso locale però c’era anche Andrea Iannone, il suo ex fidanzato e l’ultimo prima del ritorno con Stefano De Martino.

Certo, l’incontro sembra essere stato del tutto casuale, ma anche lui è tornato single da poco dopo la rottura con Giulia De Lellis e i due sono sempre rimasti in buoni rapporti. Il ristorante è stato lasciato dai due in due momenti diversi e il pilota ha concluso la cena con un suo caro amico.

Per ora tutto tace, nessuno ha confermato, ma neanche smentito la crisi e quel dettaglio della fede non è proprio sfuggito ai fan. Cosa succede?