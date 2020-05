Belen Rodriguez rompe il silenzio: parla della crisi con Stefano De Martino

Belen Rodriguez rompe il silenzio e conferma la crisi con Stefano De Martino, la showgirl argentina con occhi lucidi, ma sempre bellissima ha confessato che non è un periodo facile per lei, come donna e come mamma. Qualcosa con il bel ballerino napoletano è senz’altro successo.

In un IGTV la donna parla della sua situazione mettendo anche a tacere le voci di un ritorno di fiamma con Andrea Iannone, questa volta infatti sembra che la colpa dell’allentamento non sia affatto la sua. Se non è ancora pronta a dir la verità sul marito ha sicuramente messo a tacere altre voci.

“Allora prendo un po’ di forza perché.. sinceramente non ho mai fatto una storia del genere, quindi sono anche un po’ nervosa nel farlo. Non sono giornate facili per me, sono giornate veramente complicate. Una cosa voglio dire e voglio che esca dalla mia bocca perché ogni volta che apro Internet e vedo degli articoli da donna mi sono rotta le pa**e”.

“Sono stanca di vedere articoli riportati, e non parlo di giornali. Il gossip fa parte del mio lavoro non posso scappare, lo devo accettare. Articoli travisano e cambiano la situazione delle cose.”

Questo è un periodo difficile per me perché non me lo aspettavo e non me ne assumo neanche la responsabilità, né le colpe. Perché sono una mamma, tengo alla mia famiglia, tengo al mio rapporto. Sono una persona umana, sono una donna come tutte le altre, che soffre come tutte le altre. E quando vedo scrivere illazioni sul mio conto, non ci sto più.

Sull’incontro causale con Andrea Iannone mette in chiaro le cose, ma non si espone per quel che riguarda la crisi in sé e il motivo per il quale non indossa più la fede.

Se io sono in giro per la città e, per casualità, arrivano delle persone, non è assolutamente colpa mia. Né una responsabilità mia, né una cosa organizzata da parte mia. Mi conoscete abbastanza bene e sapete che le cose io non le ho mai organizzate, perché odio la gente calcolatrice. Odio le persone che si spacciano per ciò che non sono e non ho più pazienza per comportamenti del genere.

Per tutto il resto, quando me la sentirò, e lo farò perché sono un personaggio pubblico e le spiegazioni a un certo punto bisogna darle, racconterò come stanno le cose. Perché altrimenti se ne occupano altri di raccontare le cose sul tuo conto e a me questo non sta bene, perché non ho più 20 anni, non sono una ragazzina sono una mamma e ho delle responsabilità. Quindi è normale che se una persona non è felice la sua famiglia la prende per mano e la porta in un ristorante a prendere un bicchiere di vino. (…)

Sono una donna forte. E ce la farò, come sempre.”

Dall’altro lato però Stefano De Martino resta in silenzio, il ragazzo sta passando questi giorni a Napoli alle prese con le registrazioni del programma di cui è alla conduzione Made in Sud.